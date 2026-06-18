Il desiderio di Coco Gauff di formare un doppio con Serena Williams è stato espresso con grande chiarezza. L'idea ha preso forma dopo che Serena Williams, pur avendo giocato con Karolina Muchova nel torneo di doppio del Berlin Tennis Open, ha rivelato di aver considerato Gauff come potenziale compagna. La leggenda americana ha dichiarato: “Mi piacerebbe davvero giocare con Coco. A essere onesta, era nella mia lista delle persone con cui avrei voluto giocare. Avrei dovuto informarmi meglio su chi fosse disponibile, ma Karolina è una grande giocatrice, è bellissima da vedere in campo e mi piace molto guardarla”.

Informata di questo interesse, Coco Gauff ha risposto con vivo entusiasmo, evidenziando il ruolo cruciale di Williams come fonte di ispirazione per la sua carriera. “Sì, lei [Serena] è sicuramente una delle ragioni principali per cui ho deciso di giocare a tennis, senza dubbio. Sarebbe davvero bello. Spero che un giorno mi chiami per giocare il doppio. Sarebbe davvero, davvero bello. E se dovesse competere in singolare, sarebbe fantastico scendere in campo con lei, perché è una leggenda e qualcuno che ho sempre ammirato. Sono molto emozionata di poter condividere ancora una volta lo stesso spazio con lei”. Le parole di Gauff riflettono un profondo rispetto e l'aspirazione a giocare al fianco della sua idola.

Serena e Venus Williams: il ritorno in doppio a Wimbledon

Nel frattempo, Serena Williams, quarantquattrenne, ha confermato la sua partecipazione al doppio di Wimbledon insieme alla sorella Venus, di due anni più grande. Le due sorelle hanno ricevuto una wild card per il prestigioso torneo, dove hanno già conquistato ben sei titoli di doppio insieme, consolidando la loro fama come una delle coppie più vincenti nella storia del tennis. Commentando la situazione, Serena ha aggiunto: “Adoro guardare Coco. Ora che so che è disponibile, anche se è molto concentrata sul singolare in questo periodo, forse avrei dovuto chiederle. Non lo sapevo”. Questa dichiarazione suggerisce che l'opportunità di un doppio con Gauff potrebbe non essere del tutto sfumata per il futuro, nonostante gli impegni attuali.

Il sogno di un doppio Gauff-Williams: prospettive future

La prospettiva di vedere Coco Gauff e Serena Williams scendere in campo insieme per un doppio continua ad alimentare i sogni di numerosi appassionati di tennis. Gauff ha ribadito in più occasioni il suo desiderio di giocare al fianco della sua idola, esprimendo chiaramente: “Spero che un giorno mi chiami per giocare il doppio. Sarebbe davvero, davvero bello”. Per il momento, l'attenzione di Serena Williams è rivolta al doppio con la sorella Venus a Wimbledon. Tuttavia, la possibilità che in futuro possa nascere una nuova e attesa coppia tutta americana non è affatto esclusa. Gli appassionati del tennis restano in fervente attesa di scoprire se questo desiderio condiviso dalle due tenniste si concretizzerà nei prossimi tornei internazionali.