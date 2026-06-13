Charles Leclerc è stato protagonista di un incidente nelle qualifiche del Barcellona-Catalunya, che lo costringerà a partire dalla decima posizione. Ha dichiarato: “Provo solo tanta vergogna”, riconoscendo l’errore e affermando: “non ci sono scuse”.

Dinamica dell'incidente

Leclerc ha perso il controllo della monoposto durante il primo giro veloce di Q3, finendo nella ghiaia e impattando contro le barriere. L’incidente ha causato la bandiera rossa, compromettendo la sua qualifica e relegandolo in decima posizione.

Le dichiarazioni del pilota

“Il giro in Q2 era davvero buono, eravamo fortissimi in quasi tutte le curve”, ha spiegato Leclerc.

“La curva 4 era il mio punto debole, ho rilasciato i freni e credo di aver affrontato la curva con troppa velocità. Non ci sono scuse, è stato un errore”.

Con imbarazzo, il pilota ha aggiunto: “Mi sento molto in imbarazzo a presentarmi qui davanti alle telecamere dopo un altro ‘what if’. Purtroppo la scorsa settimana è stata la stessa cosa a Monaco. Questo weekend è un altro ‘what if’ per un mio errore. Mi sento in imbarazzo per non aver messo tutto insieme in un weekend che era stato molto positivo fino a quel momento. La sensazione è tornata e sono ancora ottimista per domani, ma avrei dovuto partire più avanti e non lo farò a causa di un mio errore. Mi sento in imbarazzo per aver deluso tante persone che ci sostengono.

Dev’essere difficile restare al mio fianco”.

Contesto e aspetti tecnici

Nei giorni precedenti, aveva ammesso che il ritiro a Monaco “fa ancora male”. Aveva parlato di problemi ai freni, con tre su quattro non funzionanti. Aveva infine anticipato un possibile adeguamento del setup dei freni, ispirandosi a quello utilizzato dal compagno di squadra Lewis Hamilton.