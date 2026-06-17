Charles Leclerc ha ammesso di sentire una forte pressione dopo un fine settimana difficile al Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il pilota monegasco è stato superato dal compagno di squadra Lewis Hamilton e costretto al ritiro a causa di un guasto tecnico, un evento che lo ha spinto a una profonda riflessione sulla sua performance e sulla necessità di eguagliare il livello del suo compagno di squadra.

Un weekend segnato da incidenti e problemi tecnici

Il Gran Premio di Barcellona è iniziato in salita per Leclerc, che ha subito un incidente in qualifica, relegandolo in decima posizione sulla griglia di partenza.

Nonostante una buona rimonta in gara, che lo ha visto risalire fino al sesto posto, la sua corsa è stata interrotta a pochi giri dalla fine. Un guasto idraulico ha compromesso il servosterzo, i freni e i cambi, costringendolo al ritiro dopo essere finito nella ghiaia alla curva 2.

Leclerc ha descritto la gravità del problema, affermando: “Non avevo solo il servosterzo, in generale non avevo freni, non avevo cambi, quindi immagino sia un problema idraulico. Non so ancora esattamente cosa sia successo”. Questo inconveniente ha evidenziato le sfide tecniche affrontate dal pilota durante la gara, culminate nel suo ritiro.

Tra elogi al team e autocritica

Nonostante la delusione personale, Leclerc ha espresso grande soddisfazione per i progressi della Ferrari e per la vittoria di Lewis Hamilton.

“È fantastico per la squadra, è fantastico per Lewis. Il team ha spinto moltissimo per portare aggiornamenti e sembra che stiano funzionando bene”, ha dichiarato, riconoscendo l'impegno e i risultati del team nel migliorare la vettura.

Tuttavia, il monegasco non ha esitato a fare autocritica sulla propria prestazione. “Ora devo stare con lui lassù – cosa che non è successa dal Canada”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di eguagliare il livello del suo compagno di squadra. Ha inoltre affermato: “Non voglio prendermi alcun merito per oggi, non credo di aver fatto molto per la squadra. Penso che Lewis e il team abbiano vinto da soli e gli faccio i miei complimenti”, evidenziando la sua sincera delusione per non aver contribuito come avrebbe voluto.

Errori strategici e prospettive future

Analizzando le scelte di gara, Leclerc ha riconosciuto un errore strategico significativo. “La tattica delle due soste è stata un errore da parte mia. Penso che la tre soste sarebbe stata meglio, anche se non avrebbe cambiato drasticamente la mia gara”, ha ammesso. Questa valutazione post-gara sottolinea l'importanza delle decisioni strategiche in un contesto di gara così competitivo e come una diversa scelta avrebbe potuto influenzare il suo risultato.

Guardando al futuro, il pilota ha espresso un chiaro impegno a migliorare. “Adesso tocca a me alzare il mio livello, trovare fiducia con questa macchina, mettere tutto insieme e spero di avere weekend puliti”, ha concluso.

Le sue parole riflettono la determinazione a superare le difficoltà attuali e a tornare a competere ai massimi livelli, puntando a una maggiore costanza di prestazioni nelle prossime gare e a un'ottimale gestione della vettura.