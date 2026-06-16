Jannik Sinner, uno dei principali protagonisti del tennis mondiale, ha ricevuto un riconoscimento particolare: un asteroide della fascia principale tra Marte e Giove porterà ufficialmente il suo nome. La decisione è stata ratificata dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU), tramite il Working Group Small Bodies Nomenclature (WGSBN), che ha approvato la denominazione dell’asteroide “(120097) Janniksinner”. Il corpo celeste era stato scoperto il 10 marzo 2003 presso l’Osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano.

La proposta di intitolazione è nata su suggerimento del Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino (Firenze) ed è stata formalmente avanzata da due degli scopritori: l’astronomo Fabrizio Bernardi, noto anche per la scoperta dell’asteroide 99942 Apophis e attivo presso lo spin-off universitario Space Dynamics Services (Università di Pisa), e l’astronoma Maura Tombelli, direttrice dell’Osservatorio di Montelupo Fiorentino.

Gli autori della proposta hanno spiegato che la dedica non si basa soltanto sui successi sportivi di Sinner, che porta l’Italia ai vertici del tennis internazionale, ma anche sui valori di resilienza, correttezza e dedizione che il campione dimostra sia in campo sia nella vita quotidiana.

Un riconoscimento che va oltre lo sport

Nel motivare la scelta, Bernardi e Tombelli hanno sottolineato come Sinner rappresenti un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni, paragonandolo a "una stella cometa o un corpo celeste fisso". Hanno aggiunto: "Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle". L’iniziativa testimonia come i valori trasmessi dal tennista vadano oltre i confini sportivi, divenendo fonte di ispirazione per molti giovani.

La citazione ufficiale dell'IAU e il contesto internazionale

La citazione ufficiale approvata dall’IAU recita: "Jannik Sinner (b. 2001) is an Italian tennis player who is one of the world’s top tennis players. He has won the Australian Open twice, Wimbledon, and the US Open, and twice been a member of the winning team for the Davis". Questo passaggio, riportato nel bollettino ufficiale dell’Unione Astronomica Internazionale, sottolinea la portata internazionale dei successi di Sinner e il suo ruolo di ambasciatore dello sport italiano.

Il riconoscimento di un asteroide con il nome di un atleta è un evento raro e rappresenta un tributo che unisce scienza e sport, celebrando non solo i risultati agonistici ma anche i valori umani e sociali incarnati da Jannik Sinner.