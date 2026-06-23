Luciano Darderi ha esordito con successo all’ATP 250 di Maiorca, superando il tedesco Yannick Hanfmann negli ottavi di finale. L'italiano, testa di serie numero uno del torneo, ha beneficiato di un bye al primo turno, accedendo direttamente alla seconda fase del torneo sull’erba spagnola.

L'incontro, disputato a Santa Ponsa, ha visto Darderi imporsi su Hanfmann con il punteggio di 7-5, 6-3. L’azzurro ha gestito con notevole efficacia i momenti chiave, specie nei finali di set. Nel primo parziale, ha ottenuto il break decisivo sul 6-5, chiudendo il set.

Nel secondo, dopo aver mantenuto il servizio fino al 4-3, ha strappato nuovamente la battuta al tedesco, portandosi sul 5-3 e servendo per il match. La vittoria è stata suggellata dopo un’ora e 54 minuti di gioco, con un ace che ha garantito il suo passaggio ai quarti di finale.

Darderi conferma il ruolo di favorito

Presentatosi a Maiorca come principale favorito, Darderi ha confermato le aspettative con una prestazione solida, efficace sia al servizio che in risposta. Hanfmann, pur avendo opposto resistenza nella prima parte dell’incontro, ha ceduto nei momenti cruciali. I break subiti, sul 5-6 nel primo set e sul 3-4 nel secondo, hanno compromesso le sue possibilità di rimonta, spianando la strada all’iniziativa dell’azzurro.

Con questa vittoria, Luciano Darderi si prepara ad affrontare nei quarti di finale il portoghese Nuno Borges, il quale ha eliminato il tedesco Jan-Lennard Struff. Il torneo di Maiorca rappresenta un’importante tappa di preparazione in vista della stagione su erba e, in particolare, del prestigioso torneo di Wimbledon.

Le condizioni di gioco a Santa Ponsa

L’ATP 250 di Maiorca si svolge a Santa Ponsa, località che ha accolto i tennisti con temperature oltre i 30 gradi, mettendo a dura prova la tenuta fisica. Hanfmann, pur avendo superato per la prima volta il primo turno sull’isola, si è dovuto arrendere a Darderi, che ha saputo sfruttare la sua solidità nei momenti decisivi. Il torneo, considerato una delle principali prove generali per Wimbledon, attira diversi specialisti dell'erba e costituisce un banco di prova fondamentale per chi ambisce a risultati di rilievo estivi.