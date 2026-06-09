Il campione di tennis Jannik Sinner è rientrato questa mattina presso l'ospedale San Raffaele di Milano, proseguendo il ciclo di accertamenti medici avviati nella giornata di ieri. L'obiettivo primario di questa serie di esami approfonditi è fare piena luce sulle possibili cause del malore che ha inaspettatamente colpito l'atleta a Parigi, proprio durante le fasi cruciali del prestigioso torneo del Roland Garros. La sua presenza al San Raffaele sottolinea l'importanza di un'indagine diagnostica meticolosa per garantire il pieno recupero e la sicurezza del tennista, numero uno del mondo.

Il percorso diagnostico iniziale

Già nella giornata di ieri, il tennista altoatesino era stato accompagnato presso il padiglione Diamante, una sezione dell'ospedale specificamente destinata ai pazienti solventi, dove gli era stata assegnata una suite privata situata al sesto piano. Questo primo accesso alla struttura ha dato il via a una serie di controlli mirati. Ad accompagnare Jannik Sinner in questa fase delicata è stato il professor Alberto Zangrillo, figura di spicco nel panorama medico italiano. Il professor Zangrillo ricopre infatti la carica di primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio‑Toraco‑Vascolare e dell'Area Unica di Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica.

Inoltre, è referente direzionale delle Aree Cliniche dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, a testimonianza dell'alto livello di assistenza e competenza messe a disposizione del campione.

Dettagli sugli esami in corso

Nel corso della giornata di ieri, il giovane atleta si è sottoposto a una vasta gamma di esami diagnostici. Tra questi, sono state effettuate approfondite analisi del sangue, scrupolosi controlli cardiologici e diverse indagini strumentali. Un accertamento di particolare rilievo è stata la TAC al cuore, un esame che permette di visualizzare in dettaglio le strutture cardiache e vascolari. Tutti questi test sono stati eseguiti con l'intento di ottenere risposte concrete o, quantomeno, indizi significativi sulle cause del blackout fisico che si è manifestato durante la sua partecipazione al torneo parigino.

L'accurata raccolta di dati clinici è fondamentale per delineare un quadro diagnostico preciso.

Dopo aver trascorso la notte in un albergo, in attesa di ulteriori sviluppi, Sinner è atteso nuovamente oggi presso la struttura di via Olgettina per proseguire con il programma di visite e approfondimenti clinici. La continuità degli accertamenti è essenziale per completare il quadro e non lasciare nulla di intentato nella ricerca delle cause del malore. La determinazione nel seguire questo percorso diagnostico evidenzia la serietà con cui viene affrontata la sua condizione fisica, fondamentale per la sua carriera agonistica.

Obiettivi degli accertamenti e prospettive future

Il percorso diagnostico intrapreso da Jannik Sinner al San Raffaele segue alcuni giorni di riposo trascorsi in Sardegna, un periodo di recupero necessario dopo le intense settimane agonistiche.

Gli esami programmati, avviati a seguito del malore al Roland Garros, includono, come già menzionato, analisi del sangue, controlli cardiologici e altri accertamenti approfonditi. L'obiettivo primario di questa complessa batteria di test è quello di escludere cause diverse da una semplice fatica fisica. È cruciale accertare che non vi siano problematiche sottostanti più serie che possano compromettere la sua salute e la sua carriera. Solo una volta ottenute risposte chiare e rassicuranti, il tennista potrà riprendere gli allenamenti con la necessaria serenità e concentrazione.

La conclusione positiva di questi accertamenti è un passo indispensabile prima di poter pensare a un ritorno in campo.

La ripresa degli allenamenti è infatti strettamente legata all'esito di queste indagini mediche, in vista della preparazione per il prestigioso torneo di Wimbledon. La cautela e la completezza diagnostica sono prioritarie per assicurare a Sinner di affrontare i prossimi impegni agonistici nelle migliori condizioni fisiche possibili, preservando la sua salute a lungo termine e la sua posizione di vertice nel tennis mondiale.