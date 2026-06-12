Iva Jovic ha conquistato un risultato di grande prestigio sui campi in erba dello storico Queen’s Club, accedendo alle semifinali degli HSBC Championships. La giovane tennista americana, appena diciottenne, ha superato Amanda Anisimova, finalista di Wimbledon 2025, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in una sfida tutta statunitense durata due ore e diciotto minuti. Questa vittoria segna la sua prima affermazione in carriera contro una giocatrice classificata tra le prime cinque del mondo.

Nel corso dell'incontro, Jovic ha dimostrato grande determinazione, capitalizzando le difficoltà al servizio della sua avversaria, che ha commesso ben dodici doppi falli.

La diciottenne ha convertito sei delle diciassette palle break ottenute, un dato che sottolinea la sua efficacia nei momenti chiave. Con questo successo, la californiana di origini serbe raggiunge la sua quarta semifinale stagionale e porta il suo bilancio annuale a ventisei vittorie e dodici sconfitte, confermando una crescita costante nel circuito professionistico.

Il sostegno di Novak Djokovic e il percorso di Jovic

Il talento e il percorso di Iva Jovic sono stati seguiti con particolare attenzione anche da Novak Djokovic, che in passato aveva espresso parole di grande stima nei suoi confronti. Dopo una sua vittoria agli Australian Open, il ventiquattro volte campione Slam aveva dichiarato che Jovic "ha tutte le qualità per diventare una futura numero uno del mondo".

Djokovic ha evidenziato come la giovane atleta stia già compiendo "grandi progressi in classifica e nei risultati", rivelando di averle fornito "qualche consiglio tattico, che ha saputo mettere in pratica". Il campione serbo ha inoltre sottolineato il legame personale con la famiglia Jovic, anch'essa di origini serbe, esprimendo il desiderio di vederla presto tra le grandi protagoniste del tennis mondiale: "Ha tutti gli strumenti per essere una futura campionessa, e questo è ciò che le auguro".

Un anno fa, Jovic occupava la posizione numero 115 del ranking mondiale. Oggi, da numero 19, si prepara ad affrontare in semifinale la vincente tra la campionessa degli US Open 2021 Emma Raducanu e Kamila Rakhimova, con la consapevolezza di poter ambire a traguardi sempre più importanti.

Le altre semifinaliste al Queen’s Club

Nel prestigioso torneo del Queen’s Club, l'altra semifinale vedrà la partecipazione di Donna Vekic, che ha superato Karolina Pliskova con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Vekic affronterà la vincente tra la testa di serie numero uno e due volte campionessa Slam Elena Rybakina e la britannica Katie Boulter. Il cammino di Amanda Anisimova, testa di serie numero due e attuale numero cinque del mondo, si interrompe così ai quarti di finale. Anisimova era rientrata da un infortunio al polso che l’aveva tenuta lontana dai campi per due mesi. Jovic, d'altra parte, continua a sorprendere per la sua solidità e maturità, affermandosi tra le giovani promesse più interessanti del panorama tennistico internazionale.