Un'indagine approfondita ha rivelato un dato sorprendente nel mondo del calcio: la preferenza tra i due fuoriclasse indiscussi, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, non sarebbe influenzata da variabili tradizionalmente considerate decisive come l'età, il genere, il livello di istruzione o la classe sociale. Al contrario, a determinare la scelta tra i due campioni sarebbe l'orientamento politico degli appassionati, un fattore finora sottovalutato ma di grande impatto.

L'ideologia politica: il fattore determinante nella preferenza tra i campioni

L'analisi condotta ha messo in luce come l'ideologia politica si configuri come l'elemento con la più elevata capacità predittiva nella scelta tra Messi e Ronaldo.

Questo risultato è particolarmente rilevante poiché smentisce l'influenza di numerosi altri fattori che, intuitivamente, si sarebbero potuti ritenere determinanti. Tra questi, lo studio ha esplicitamente escluso l'impatto di variabili demografiche e sociali quali l'età anagrafica, il genere, il livello di istruzione raggiunto e la classe sociale di appartenenza. Anche aspetti legati alla personalità o al contesto socio-culturale, come il grado di empatia, l'interesse generale per la politica, le abitudini di consumo dei media tradizionali e persino indicatori macro come la qualità democratica dello Stato o il ranking FIFA della nazionale di riferimento, sono risultati irrilevanti ai fini della preferenza calcistica.

Il profilo degli estimatori di Cristiano Ronaldo: autoritarismo e media digitali

Approfondendo il profilo degli appassionati, la ricerca ha delineato le caratteristiche di coloro che manifestano una spiccata preferenza per Cristiano Ronaldo. Questi individui tendono a presentare un orientamento autoritario, un'autostima elevata e, in termini di consumo mediatico, prediligono informarsi attraverso video brevi diffusi sulle piattaforme social, con particolare riferimento a quelle come TikTok. Questa combinazione di tratti ideologici, psicologici e abitudini digitali sembra essere un indicatore significativo della scelta del fuoriclasse portoghese.

Conferme sull'influenza dell'ideologia nella scelta calcistica

La robustezza di questi risultati è stata ulteriormente rafforzata da un'analisi indipendente. Questa indagine, originata da una fonte catalana, ha pienamente confermato che l'ideologia politica si attesta come il principale fattore predittivo nella distinzione tra i fan di Messi e quelli di Ronaldo. Anche in questo contesto, la ricerca ha ribadito l'irrilevanza di tutti gli altri fattori precedentemente menzionati, consolidando l'idea che la politica, in modo inatteso, giochi un ruolo cruciale nelle preferenze sportive di alto livello.