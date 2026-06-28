La stagione 2026 della Major League Baseball ha raggiunto il suo giro di boa, con tutte le squadre che hanno disputato l’ottantunesima partita. In questo momento cruciale di metà campionato, i Los Angeles Dodgers si confermano saldamente al vertice dei Power Rankings MLB, consolidando la loro posizione di leader. I Milwaukee Brewers scalano posizioni fino al secondo posto, mentre i Philadelphia Phillies e i Chicago Cubs si distinguono per le loro recenti prestazioni positive. Al contrario, i New York Mets sembrano aver intrapreso una chiara fase di ricostruzione, delineando scenari diversi per la seconda metà del campionato.

Dodgers in testa, Brewers e Phillies in crescita

I Los Angeles Dodgers, campioni in carica per due stagioni consecutive, mantengono la leadership della classifica con un impressionante record di 52 vittorie e 29 sconfitte. La squadra ha superato un momento di apprensione quando il giocatore Kyle Tucker ha lasciato il campo a causa di spasmi alla schiena, ma fortunatamente non prevede di finire nella lista degli infortunati. Nonostante ciò, la sua stagione finora non è stata all’altezza delle aspettative, con soli sei fuoricampo in settantacinque partite e una media battuta di .234/.333/.374, una performance al di sotto della media.

I Milwaukee Brewers hanno compiuto un notevole balzo, raggiungendo il secondo posto nei Power Rankings, il loro miglior piazzamento stagionale.

Questo sorpasso è avvenuto a scapito degli Atlanta Braves, che hanno mostrato alcuni segnali di flessione nelle ultime settimane. Un’altra squadra in forte ascesa sono i Philadelphia Phillies: dopo un inizio di campionato difficile che li aveva visti sprofondare fino alla ventunesima posizione, hanno saputo reagire con determinazione, rientrando tra le prime cinque squadre grazie a una netta ripresa nelle prestazioni. Anche i Chicago Cubs hanno chiuso il mese di giugno con una serie di risultati positivi, che li rilanciano con rinnovato slancio nella corsa per i playoff.

Mets in ricostruzione e prospettive future

Il panorama per i New York Mets è nettamente diverso, con la franchigia che ha avviato una decisa fase di smantellamento del roster, con l’obiettivo di una profonda ricostruzione in vista delle prossime stagioni.

Questo scenario contribuisce a rendere la corsa ai playoff particolarmente incerta per molte altre squadre. Infatti, al di fuori delle consolidate potenze come i Los Angeles Dodgers, gli Atlanta Braves, i Milwaukee Brewers e i New York Yankees, poche altre formazioni sembrano in grado di garantire una continuità di rendimento tale da assicurarsi un posto nella postseason.

Gli esperti del settore hanno elaborato questa classifica di metà stagione tenendo conto sia delle prestazioni attuali delle squadre sia delle aspettative iniziali. Con ben ottantuno partite ancora da disputare, la seconda metà della stagione MLB 2026 si preannuncia ricca di colpi di scena e con numerose squadre ancora in lizza per conquistare un prezioso posto nei playoff.