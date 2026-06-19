Un grave infortunio ha scosso i Mondiali durante la partita tra Canada e Qatar, valida per la seconda giornata del Gruppo B. Il centrocampista canadese Ismaël Koné, in forza al Sassuolo, è stato protagonista di un drammatico scontro che lo ha costretto alla barella.

L'episodio si è verificato al 52° minuto, con il Canada già in vantaggio per tre a zero. Koné è stato coinvolto in un violento contrasto con il qatariota Madibo. L'intervento è stato giudicato falloso e, dopo revisione al VAR, l'arbitro ha espulso Madibo.

La scena ha generato grande apprensione: i compagni di squadra di Koné hanno mostrato profondo sconforto, mentre il pubblico di Vancouver ha tributato un lungo e commosso applauso al centrocampista durante il suo ritiro in barella.

Il contesto della partita

Il Canada, paese co-organizzatore del torneo, affrontava il Qatar in una sfida cruciale per il girone B. Ismaël Koné, centrocampista classe 2002 e pilastro della squadra, la sua uscita forzata rappresenta un duro colpo per le ambizioni nordamericane.

La dinamica dell'infortunio

La dinamica è apparsa particolarmente drammatica. Madibo, dopo il contrasto, è apparso visibilmente scosso e in lacrime. Le immagini televisive hanno mostrato la gamba di Koné in una posizione innaturale, suscitando sgomento. Inizialmente ammonito, il qatariota ha visto la sanzione trasformarsi in espulsione diretta dopo il VAR.

Il giocatore è stato immediatamente soccorso sul campo, con compagni e avversari che hanno formato un cerchio protettivo.

È stato poi trasportato fuori campo in barella, salutando il pubblico con un gesto di tranquillità.

Al momento, nessun bollettino medico ufficiale è stato diffuso. Si teme che l'infortunio possa essere grave e compromettere seriamente la sua partecipazione al resto dei Mondiali.