L'Italia ha subito una battuta d'arresto nella Volleyball Nations League, cedendo al tiebreak contro la Bulgaria. La partita, valida per la prima giornata della Pool 6, si è disputata a Lubiana e ha visto gli azzurri soccombere con il punteggio di 25‑18, 20‑25, 23‑25, 25‑19, 9‑15. Nonostante un avvio promettente e la conquista del primo set, la formazione italiana non è riuscita a mantenere la costanza necessaria per chiudere l'incontro a proprio favore, permettendo alla squadra bulgara di operare una rimonta decisiva.

L'andamento del match e i protagonisti in campo

Gli azzurri del CT De Giorgi hanno iniziato la sfida con grande determinazione e precisione, riuscendo a imporsi nel primo parziale con un eloquente 25-18, mostrando un gioco efficace e ben orchestrato. Tuttavia, la reazione della Bulgaria non si è fatta attendere. Trascinati da una prestazione ispirata, in particolare dai giovani e talentuosi fratelli Nikolov, i bulgari hanno saputo ribaltare l'inerzia dell'incontro. Conquistando il secondo e il terzo set, hanno messo sotto pressione l'Italia, costretta a inseguire. La nazionale italiana ha dimostrato carattere, riuscendo a riportare il match in parità e a giocarsi tutto nel quinto set. Purtroppo, nel parziale decisivo, la Bulgaria ha mostrato maggiore lucidità e concretezza, chiudendo con un netto 15-9 che ha sancito la loro vittoria al tiebreak.

Un momento significativo dell'incontro è stato il rientro in campo di Daniele Lavia. L'atleta, assente per un lungo periodo a causa di un infortunio subito la scorsa estate, è tornato a calcare il taraflex, rappresentando un segnale importante per la squadra. Nonostante la sua presenza e il suo contributo, la prestazione complessiva non è stata sufficiente per evitare la sconfitta. Sul fronte dei singoli, il top scorer della partita è stato Aleksandar Nikolov della Bulgaria, autore di una prova eccezionale con 19 punti all'attivo. Per l'Italia, il più prolifico è risultato Kamil Rychlicki, che ha contribuito con 18 punti, confermando le sue qualità offensive e la sua importanza nel sistema di gioco azzurro.

I prossimi impegni della Nazionale Italiana

La nazionale guidata dal CT De Giorgi avrà l'opportunità di riscattarsi immediatamente da questa sconfitta. Il calendario della Volleyball Nations League prevede per gli azzurri un nuovo impegno già domani, giovedì 25 giugno 2026. L'Italia affronterà l'Ucraina in una partita cruciale per il percorso nella Pool 6. L'incontro è in programma alle ore 16:30 e rappresenta una chance fondamentale per la squadra di dimostrare la propria forza, conquistare i primi punti in questa fase e rilanciare le proprie ambizioni nella competizione internazionale.

Contesto e dettagli dell'incontro di Lubiana

L'incontro tra Italia e Bulgaria si è svolto mercoledì 24 giugno 2026, come parte integrante della Pool 6 della Volleyball Nations League.

La città di Lubiana ha ospitato questa intensa sfida, che ha visto le due squadre contendersi la vittoria in un match combattuto. Il programma ufficiale della competizione aveva fissato l'inizio della partita per le ore 13:00 locali, un orario che ha dato il via a un confronto ricco di emozioni e colpi di scena, culminato nel decisivo tiebreak.