La golfista Nelly Korda, attuale numero uno al mondo, ha conquistato una vittoria storica agli US Women's Open, imponendosi con una prestazione di grande solidità al Riviera Country Club. Korda ha trionfato in una classifica estremamente combattuta, assicurandosi il suo primo titolo agli US Open grazie a un putt decisivo per birdie alla buca 17.

Questo momento fondamentale le ha permesso di superare le avversarie dirette, chiudendo il torneo con un solo colpo di vantaggio sull’inglese Charley Hull e sulla messicana Gaby Lopez. La gara è stata intensa, con la pressione rimasta alta fino all’ultimo green.

Il putt da circa nove piedi alla buca 17 è stato cruciale per rompere un equilibrio a quattro in vetta, che vedeva Korda in parità con Hull, Lopez e la tre volte campionessa major In-Gee Chun.

Il trionfo al Riviera Country Club

L’ultima buca ha offerto un finale emozionante. Nelly Korda ha affrontato un putt per il par da circa due piedi e mezzo, che ha percorso quasi metà circonferenza della buca prima di cadere, sancendo definitivamente la sua vittoria. Con un giro finale di 69 colpi, due sotto il par, Korda ha concluso il torneo con un totale di 269 colpi, otto sotto il par complessivo.

Questa vittoria agli US Women's Open rappresenta il quarto titolo major nella carriera di Korda e il secondo della stagione, dopo il successo allo Chevron Championship ottenuto ad aprile.

Questo trionfo conferma il momento di forma straordinario della golfista statunitense, che si afferma sempre più come protagonista assoluta del golf femminile internazionale.

Un montepremi record per la campionessa

Oltre al prestigio del titolo, la vittoria di Nelly Korda agli US Women's Open è stata accompagnata da un montepremi record. La golfista ha infatti incassato 2,5 milioni di dollari, parte di un montepremi complessivo di 12,5 milioni di dollari, il più alto nella storia del torneo. Il successo consecutivo in due major sottolinea la continuità e la determinazione di Korda, che ha saputo gestire la pressione nei momenti chiave della competizione.

Il percorso di Nelly Korda in questa stagione si arricchisce così di un altro risultato di rilievo, consolidando la sua posizione di leader mondiale e alimentando le aspettative per i prossimi appuntamenti del circuito internazionale.