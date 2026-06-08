La nazionale di calcio dell’Iran ha completato il suo primo allenamento a porte chiuse nella città di Tijuana, in Messico. Questo evento segna l'inizio ufficiale della preparazione della squadra per i prossimi Mondiali. L'arrivo del team iraniano in Messico è avvenuto in un contesto particolare: la scelta di Tijuana, località strategica al confine con gli Stati Uniti, è stata dettata da significative difficoltà legate all'ottenimento dei visti e da una più ampia e complessa situazione geopolitica che ha influenzato la logistica del ritiro.

Il contesto del trasferimento: sfide geopolitiche e logistiche

La partecipazione dell’Iran al prestigioso torneo internazionale, che sarà co-organizzato da Stati Uniti, Messico e Canada, è stata fin dall'inizio complicata dagli effetti del conflitto in Medio Oriente. Queste problematiche, in particolare quelle relative ai visti d'ingresso, avevano già reso necessario un cambiamento di programma, costringendo la squadra a spostare il proprio centro di allenamento originariamente previsto a Tucson, in Arizona, verso la nuova sede di Tijuana. Tale trasferimento si è rivelato una soluzione indispensabile per garantire la continuità della preparazione atletica.

Svolgimento dell'allenamento e calendario delle prossime sfide

La seduta di allenamento, svoltasi rigorosamente a porte chiuse per mantenere la massima concentrazione e riservatezza, ha visto la partecipazione di diciassette atleti convocati. Molti di questi giocatori non avevano avuto l'opportunità di scendere in campo in partite ufficiali da febbraio, a causa delle ripercussioni del conflitto. Il calendario delle prossime partite della nazionale iraniana è già definito: il team affronterà la Nuova Zelanda il 15 giugno a Inglewood, in California. Successivamente, a distanza di soli sei giorni, è in programma un'altra importante sfida contro il Belgio. Infine, il 26 giugno, l'Iran sarà impegnato in una partita contro l'Egitto a Seattle.

Le prospettive future includono la possibilità, in caso di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, di incontrare gli Stati Uniti nei sedicesimi di finale, un match che si terrebbe il 3 luglio ad Arlington, in Texas.

Le ragioni del cambio di sede e l'accoglienza messicana

Il trasferimento del ritiro della squadra in Messico era stato ufficialmente annunciato dal presidente della federazione iraniana, Mehdi Taj, e aveva ottenuto la piena approvazione della FIFA. Questa decisione strategica si era resa indispensabile a seguito della valutazione che la situazione di guerra in corso aveva reso il soggiorno negli Stati Uniti non più sicuro o praticabile per la delegazione sportiva. Il Messico ha dimostrato una notevole apertura e disponibilità, accogliendo la squadra senza alcuna riserva.

La presidente Claudia Sheinbaum ha pubblicamente dichiarato di non avere "alcun problema" nell’ospitare il team iraniano, sottolineando l'ospitalità del paese. Va ricordato che, in una fase iniziale, alcuni membri dello staff tecnico avevano incontrato notevoli difficoltà nell'ottenere i visti necessari per l'ingresso negli Stati Uniti. Tuttavia, in un secondo momento, sia i giocatori che una parte significativa dello staff sono riusciti a ottenere tutti i documenti richiesti, permettendo così il regolare svolgimento della trasferta.