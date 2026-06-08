Roger Federer, venti volte vincitore di tornei del Grande Slam e cinque volte campione degli US Open, si prepara a un atteso ritorno in campo a New York per un'esibizione speciale. L'evento, intitolato 'Roger Federer: An Icon Returns to New York', avrà luogo la sera di martedì 25 agosto presso l'iconico Arthur Ashe Stadium, luogo simbolo del tennis mondiale e scenario di alcune delle sue imprese più memorabili.

Il campione svizzero, assente dagli US Open dal 2019, sarà il protagonista di una partita di doppio al fianco di altre leggende che hanno scritto la storia del torneo: Andre Agassi, John McEnroe e Andy Roddick, tutti ex campioni a Flushing Meadows.

Questa iniziativa unica è destinata a catturare l'attenzione degli appassionati e a celebrare la straordinaria carriera di uno dei tennisti più amati di tutti i tempi. L'inizio della serata è fissato per le ore 19:00.

Il legame speciale con il pubblico di New York

Il profondo legame tra Federer e il pubblico di New York è sempre stato evidente. Il campione svizzero ha ricordato la calorosa accoglienza ricevuta durante la sua ultima visita da spettatore nel 2024, quando l'Arthur Ashe Stadium lo salutò con una lunga e sentita standing ovation. «Ero un po' nervoso all'inizio, perché sentivo che tutti mi guardavano e mi chiedevo come sarebbe stata l'esperienza per me», ha rivelato Federer. «Non ero più tornato agli US Open da quando mi sono ritirato.

Entrare nello stadio e vedere tutti così felici della mia presenza è stato incredibile. Sono felice che mi abbiano annunciato subito, così ho potuto godermi la serata. L'ovazione che ho ricevuto è stata incredibile. Amo giocare a New York e so che i tifosi lo sanno. Ricevere un'accoglienza così è sempre bellissimo».

Federer ha inoltre evidenziato l'importanza di tornare a condividere il campo con Agassi, McEnroe e Roddick. «Il torneo degli US Open è sempre stato uno dei più speciali per me», ha affermato. «Tanti momenti indimenticabili della mia carriera sono accaduti a New York, e l'Arthur Ashe Stadium è un luogo che significa molto per me. Mi è mancato far parte di quell'atmosfera e sentire l'energia incredibile che i tifosi portano ogni anno.

Tornare ad Arthur Ashe e condividere la serata con Andy, Andre e John la rende ancora più significativa. Non vedo l'ora di celebrare quei ricordi, rivedere i tifosi e godermi una serata molto speciale insieme».

Informazioni sui biglietti e l'evento

I biglietti per l'evento 'Roger Federer: An Icon Returns to New York' saranno disponibili in prevendita per gli abbonati US Open a partire da mercoledì 10 giugno alle ore 9:00, e per gli US Open Insiders a mezzogiorno. La vendita al pubblico generale inizierà giovedì 11 giugno alle ore 9:00, con acquisto possibile tramite Ticketmaster e il sito ufficiale USOpen.org. L'esibizione prevede anche la partecipazione di altre celebrità e sorprese iconiche, che renderanno la serata ancora più memorabile.

Il ritorno di Federer a New York si configura come un'occasione unica per celebrare la sua straordinaria carriera e il suo indissolubile legame con una delle piazze più calorose e appassionate del tennis mondiale. L'evento è già considerato uno dei momenti più attesi della stagione tennistica, offrendo ai tifosi la preziosa opportunità di omaggiare e ringraziare uno dei più grandi campioni di sempre.