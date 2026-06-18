Nel terzo giorno di regate del prestigioso Rolex TP52 World Championship, che si sta svolgendo nelle acque cristalline antistanti Porto Cervo, si è registrata una situazione di grande equilibrio al vertice della classifica generale. Dopo un totale di sei prove disputate, con ancora quattro da affrontare prima del gran finale, gli equipaggi di Alpha+ e Sled si trovano appaiati al comando con lo stesso punteggio. La competizione si conferma estremamente serrata, con i primi cinque team racchiusi in un margine esiguo di soli tre punti, a testimonianza del notevole livellamento della flotta.

Le intense regate di giornata

La giornata di competizioni ha preso il via alle ore 13:30 con la quinta prova della serie, non appena la brezza ha iniziato a distendersi sul campo di regata. A dominare questa prima manche è stata l'imbarcazione brasiliana Crioula, che, sotto la guida tattica del velista olimpico Samuel Albrecht, ha preso il comando fin dalle prime battute. Grazie a un'ottima partenza sul pin e sfruttando al meglio il lato sinistro del percorso, Crioula ha mantenuto la leadership alla prima boa e ha progressivamente incrementato il proprio vantaggio, tagliando il traguardo davanti a Platoon Aviation, con Vasco Vascotto alla tattica, e ad Alpha+, timonata da Nick Egnot‑Johnson.

La sesta prova della serie ha visto un'altra avvincente battaglia in mare.

Sled ha girato per prima la boa iniziale, seguita a stretta distanza da Alpha+. Nei successivi tre lati della regata, i tattici Checco Bruni di Sled e Adrian Stead di Alpha+ hanno dimostrato grande abilità nell'interpretare i continui salti di vento, cercando di guadagnare ogni prezioso metro. Nonostante l'impegno di entrambi, la vittoria finale è andata ad Alpha+, che ha saputo imporsi. Il terzo posto è stato conquistato da No Way Back, con Terry Hutchinson alla tattica.

Situazione e prospettive della classifica generale

Con sei prove ormai alle spalle, la classifica generale vede Alpha+ e Sled saldamente appaiate in testa. A un solo punto di distanza segue Platoon Aviation, che mantiene vive le sue speranze di podio.

L'equipaggio di Paprec, che ha registrato parziali di 4 e 9 nella giornata odierna, scivola al quarto posto, trovandosi a pari merito con No Way Back, quinto con parziali di 8 e 3. Questa situazione conferma la estrema vicinanza tra i primi cinque concorrenti, tutti racchiusi in soli tre punti, rendendo ogni singola prova decisiva.

Il programma del Rolex TP52 World Championship prevede per domani altre due prove a bastone, con la partenza fissata per le ore 13. L'evento, che sta regalando emozioni e colpi di scena, si concluderà ufficialmente sabato, promettendo un finale di campionato avvincente e incerto fino all'ultimo.

Il precedente vantaggio di Paprec

Dopo le prime quattro regate del campionato, Paprec aveva conquistato la leadership provvisoria della classifica.

Questo vantaggio era stato costruito grazie a una vittoria nella prima prova e a un solido terzo posto nella seconda, disputate in condizioni di vento leggero e stabile. Il team francese, guidato da Jean‑Luc Petithuguenin, era riuscito a creare un margine di due punti sulla flotta, composta da quindici imbarcazioni.

In quel frangente, Alpha+ aveva dimostrato una pronta reazione, ottenendo due risultati eccellenti – un primo e un secondo posto – che le avevano permesso di rilanciare la propria sfida al vertice e di evidenziare una grande competitività sin dalle prime fasi del campionato.