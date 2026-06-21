Tadej Pogacar ha concluso in modo trionfale il Giro di Svizzera, dominando l'ultima e decisiva tappa di montagna. Il campione sloveno ha non solo confermato il suo straordinario stato di forma, ma ha anche consolidato la sua leadership nella classifica generale con una prestazione di forza che ha lasciato il segno in una delle prove più impegnative del calendario ciclistico internazionale.

La frazione conclusiva, definita la "tappa regina", si è snodata attraverso un percorso estremamente arduo, caratterizzato da quattro ascese consecutive. Tra queste spiccava il temibile Col de la Croix, una salita hors catégorie di ben 19 chilometri con una pendenza media del 7%.

Già nelle giornate precedenti, Pogacar aveva dimostrato la sua netta superiorità, ma è stato proprio nell'ultima frazione che ha sferrato l'attacco decisivo. A circa nove chilometri dal traguardo, dopo un tentativo iniziale del team Decathlon che non aveva prodotto gli effetti sperati, il fuoriclasse sloveno ha lanciato la sua offensiva. In quel momento, un gruppo di corridori di spicco, tra cui Quintana, Lenny Martinez e Lemmen, si trovava in testa, mentre Richard Carapaz ha provato invano a resistere al ritmo imposto da Pogacar, cedendo quasi immediatamente.

Il dominio incontrastato nella tappa regina

Solo Lenny Martinez è riuscito a mantenere il passo dello sloveno, opponendo una strenua resistenza fino a circa ottocento metri dall'arrivo.

È stato a quel punto che Pogacar ha imposto ancora una volta il suo devastante cambio di ritmo, staccando definitivamente il giovane rivale e tagliando il traguardo in solitaria, con un'azione che ha esaltato gli appassionati. Con questa ennesima vittoria, il ventisettenne sloveno ha raggiunto l'impressionante quota di 121 successi in carriera, eguagliando così leggende del ciclismo come Peter Sagan e Jacques Anquetil. Il trionfo al Giro di Svizzera si aggiunge al successo già ottenuto al Tour de Romandía, avvicinando Pogacar alla collezione completa delle grandi corse a tappe di una settimana, un traguardo che lo vede ora a un passo dalla sola Itzulia.

Verso il Tour de France: una preparazione impeccabile

La straordinaria prestazione di Pogacar in Svizzera rappresenta un segnale estremamente significativo in vista del prossimo Tour de France, l'obiettivo principale della sua stagione, per il quale il campione sloveno si sta preparando con grande meticolosità. L'assenza di Jonas Vingegaard, anch'egli impegnato nella preparazione della Grande Boucle, non ha in alcun modo sminuito il valore della vittoria di Pogacar, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di dominare anche nelle tappe più dure e selettive. Il supporto costante e strategico del team UAE Emirates è stato fondamentale, soprattutto nelle fasi cruciali della corsa, permettendo al loro leader di esprimere appieno tutto il suo potenziale nelle salite decisive e di gestire al meglio ogni situazione di gara.

Con questa affermazione di forza, Tadej Pogacar si conferma senza dubbio tra i più grandi protagonisti della stagione ciclistica, pronto a sfidare i migliori atleti del mondo anche nelle prossime e attesissime competizioni di rilievo internazionale.