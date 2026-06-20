Oltre un migliaio di tifosi si sono radunati sotto l’Arco della Pace a Milano per celebrare il primo triplete dell’EA7 Olimpia Milano. La squadra ha conquistato nella stessa stagione Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Sotto il sole, i sostenitori hanno accolto la squadra, 32 volte campione d’Italia.

La festa e le parole dei protagonisti

Il coach Giuseppe Poeta ha ringraziato il pubblico: “Siete stati speciali. Mi avete dato la forza per portare la barca in porto”. Il GM Christos Stavropoulos ha invitato i tifosi a supportare la squadra in trasferta.

Flaccadori ha animato i cori e Bolmaro ha incitato la folla. Pippo Ricci si è detto “orgoglioso di aver scritto un pezzo di storia dell’Olimpia”.

Una stagione trionfale e il ricordo di Armani

La stagione dell’Olimpia Milano, guidata da Poeta subentrato a Ettore Messina a novembre, è stata un trionfo, con lo scudetto numero 32. Dopo la scomparsa del proprietario Giorgio Armani a settembre, la squadra ha dominato il basket italiano, vincendo Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Impresa storica nei suoi 90 anni. I capitani Pippo Ricci e Shavon Shields hanno alzato il trofeo dopo la vittoria per 3-1 contro l’Umana Venezia (gara-4: 86-72). Michele Tacchella ha dedicato il successo a Giorgio Armani.

MVP della finale Brooks, con Guduric che si è riscattato. Cruciale la difesa granitica.

Rivoluzione nel roster e obiettivi futuri

Dopo la festa, l’Olimpia Milano si prepara a una rivoluzione nel roster. Coach Poeta ha spiegato le difficoltà nel trattenere i giocatori per il mercato di Eurolega, ma punta a “costruire qualcosa di stabile, duraturo, di identità”. In Europa, l’obiettivo è essere l’underdog, cercando “profili di gente che ha fame”. L’MVP Brooks ha annunciato l’addio a Lione. Il capitano Shavon Shields sta negoziando il rinnovo: “Io amo Milano, la mia famiglia ama Milano. Solo il tempo dirà ciò che accadrà”. Salutano LeDay (Partizan), Ellis (St. John’s) e Nebo (Barcellona). Arrivano Thompson (Valencia), Peters (Olympiacos), Burnell (Brescia) e Akele (Bologna).

Mancano un playmaker, una guardia e un centro al roster. L’obiettivo primario è chiaro: continuare a vincere in Italia. Poeta ha concluso: “Firmerei per un’altra stagione così”, promettendo di mantenere il suo stile.