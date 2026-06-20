L’ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha espresso il suo augurio che il club rossonero possa ritrovare un equilibrio e un progetto serio per il futuro. Le sue parole sono arrivate in un’intervista rilasciata a Sportmediaset, nella quale ha anche commentato la situazione di Rafael Leao e la scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri.

Le parole di Tare sul Milan

“Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro”: con questa frase Tare ha sintetizzato le sue speranze per il club rossonero. L’ex dirigente, insieme a Moncada, Furlani e Allegri, era stato esonerato dopo il fallimento in Champions League e ora si dedica alla famiglia per ritrovare serenità.

Riguardo a Rafael Leao, Tare ha osservato: “Non so se fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili, deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo, quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto”.

Infine, ha commentato la scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri: “È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Io e Max ci sentiamo spesso: ogni due o tre giorni ci telefoniamo. Qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo”.

Allegri al Napoli

La scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri è stata ufficializzata il 28 maggio 2026. Il club partenopeo ha raggiunto un accordo biennale con l’allenatore, che dovrà prima negoziare la risoluzione del contratto con il Milan per poter firmare con il nuovo club. Il contratto prevede un ingaggio di circa cinque milioni a stagione più bonus, in linea con le ambizioni del Napoli di confermarsi ai vertici del calcio italiano.