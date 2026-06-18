La finale Scudetto della stagione 2025-26 di Serie A Basket vedrà un'emozionante sfida tra l'Olimpia Milano, guidata da coach Peppe Poeta, e la Reyer Venezia di Neven Spahija. Le due formazioni, che hanno concluso la regular season rispettivamente al terzo e al quarto posto, si preparano ad affrontarsi in una serie imperdibile. L'appuntamento è fissato a partire da giovedì 11 giugno alle ore 20:00, con tutte le gare trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Entrambe le squadre hanno dimostrato grande carattere, sovvertendo il fattore campo nelle rispettive semifinali.

L'Olimpia Milano ha superato la Germani Brescia, mentre la Reyer Venezia ha avuto la meglio sui campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna, garantendosi così l'accesso all'atto conclusivo della stagione. Per l'Olimpia, si tratta di un ritorno in finale dopo aver mancato l'appuntamento lo scorso anno, con l'obiettivo di conquistare il suo 32° titolo storico. La Reyer Venezia, invece, torna a disputare una finale a sette anni di distanza dall'ultima volta, quando nel 2019 si aggiudicò il suo quarto titolo italiano battendo Sassari in gara-7.

Olimpia Milano-Reyer Venezia: il calendario della finale Scudetto

L'intera serie finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Ecco il calendario dettagliato della finale Scudetto 2026:

Gara-1 : Olimpia Milano-Reyer Venezia, giovedì 11 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW

: Olimpia Milano-Reyer Venezia, giovedì 11 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW Gara-2 : Olimpia Milano-Reyer Venezia, sabato 13 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW

: Olimpia Milano-Reyer Venezia, sabato 13 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW Gara-3 : Reyer Venezia-Olimpia Milano, martedì 16 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW

: Reyer Venezia-Olimpia Milano, martedì 16 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW Gara-4 : Reyer Venezia-Olimpia Milano*, giovedì 18 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW

: Reyer Venezia-Olimpia Milano*, giovedì 18 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW Gara-5: Olimpia Milano-Reyer Venezia*, domenica 21 giugno, ore 20:00 su Sky Sport Basket e NOW

* se necessaria

I precedenti stagionali tra Milano e Venezia

Nel corso della regular season 2025-26, le due contendenti si sono già affrontate in due occasioni, con entrambe le sfide concluse a favore dell'Olimpia Milano.

Il primo incontro, disputato il 26 ottobre all'Unipol Forum, vide Milano imporsi per 101-88, in un periodo in cui la panchina era ancora occupata da Ettore Messina. Il secondo scontro diretto, avvenuto il 26 aprile al PalaTaliercio, si concluse con un 85-90 a favore dell'Olimpia, un risultato che di fatto ha garantito il vantaggio del fattore campo alla squadra ora sotto la guida di coach Peppe Poeta per questa finale scudetto.