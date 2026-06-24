A San Francisco, Buster Posey, presidente delle operazioni baseball dei San Francisco Giants, si è presentato ai media prima della partita di martedì. Tuttavia, ha scelto di non rispondere alle domande relative al controverso episodio della Pride Night, limitandosi a dichiarare che avrebbe affrontato unicamente “domande sul baseball”. Questa posizione ha immediatamente sollevato interrogativi e critiche, ponendo l'attenzione sul silenzio dell'organizzazione riguardo a una questione di grande rilevanza.

Il silenzio di Posey sulla Pride Night

Posey ha aperto la conferenza stampa con una breve, ma significativa, dichiarazione.

Ha riconosciuto che “l’organizzazione ha condiviso la sua risposta a Pride Night” e ha ammesso di comprendere che “ci sono sentimenti forti su questo argomento”, con “prospettive diverse”. Ha poi aggiunto, “per rispetto di tutti i soggetti coinvolti, non è qualcosa che rivisiterò”. Dopo queste parole, ha categoricamente rifiutato di fornire ulteriori dettagli o di rispondere a qualsiasi domanda di approfondimento sul tema, ribadendo con fermezza la sua intenzione di accettare solo questioni strettamente legate all'ambito del baseball. Il suo atteggiamento ha generato un'immediata reazione, evidenziando la tensione tra la volontà di evitare la polemica e l'aspettativa di trasparenza.

Le reazioni dei tifosi: delusione e critiche

Il comportamento adottato da Buster Posey è stato giudicato “debole e deludente” da numerosi tifosi. Albert Cromedy, un sostenitore della squadra e membro della comunità gay presente a Oracle Park, ha espresso il suo profondo disappunto affermando: “L’ho trovato debole e poco incisivo. Non è stata una scusa”. Kara Wilson ha rincarato la dose, aggiungendo che la risposta è stata “davvero carente e deludente”, sottolineando una percepita mancanza di chiarezza e sensibilità da parte della dirigenza dei Giants. Queste voci riflettono un malcontento diffuso, che evidenzia la distanza tra le aspettative della fanbase e la comunicazione ufficiale.

Il contesto della controversia sulla Pride Night

La radice della vicenda risale alla serata della Pride Night, tenutasi il 12 giugno. In quella occasione, tre lanciatori dei Giants sono stati protagonisti di un gesto controverso, scrivendo versi biblici sui cappellini arcobaleno forniti per l'evento. Un quarto giocatore ha invece apertamente rifiutato di indossare il cappellino Pride. La Major League Baseball (MLB) è intervenuta con un richiamo verbale, specificando che la violazione riguardava la modifica dell’uniforme, e non il contenuto del messaggio veicolato. Successivamente, il commissario Rob Manfred ha precisato che i Giants non avevano adeguatamente informato i giocatori sulla possibilità di non indossare il cappellino Pride, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla situazione e alimentando il dibattito sulla gestione interna dell'evento.

Implicazioni del silenzio organizzativo

La conferenza stampa di Buster Posey ha rappresentato la prima opportunità per un dirigente dei Giants di affrontare pubblicamente la questione della Pride Night. Tuttavia, il suo netto rifiuto di rispondere alle domande ha innescato ulteriori critiche e ha alimentato il dibattito. Si ritiene che il silenzio mantenuto dall'organizzazione possa rischiare di creare un ulteriore distacco con i tifosi, specialmente in una città come San Francisco, storicamente riconosciuta per il suo forte e radicato legame con la comunità LGBTQ+. Questo episodio ha messo in luce le sfide che le organizzazioni sportive devono affrontare nel bilanciare le diverse sensibilità all'interno della propria fanbase e del proprio staff, e l'importanza di una comunicazione chiara e inclusiva.