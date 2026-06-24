Isaiah Evans, guardia di Duke, è rimasto tra i principali talenti disponibili dopo il primo round del Draft NBA. Nonostante le aspettative di una selezione al primo giro, Evans ha vissuto una serata complicata nella Green Room di New York, senza essere chiamato. L'invito nella Green Room ne aveva confermato lo status di prospetto quotato.

Evans, ventenne, ha chiuso l'università con una media di 15 punti e il 38% da tre punti in due stagioni. Il suo profilo spicca per la capacità di aprire il campo e una meccanica di tiro pronta. Misurato al Draft Combine (198 cm senza scarpe, quasi 206 cm di apertura alare), è adatto come guardia o ala piccola.

Un'opportunità per i Cleveland Cavaliers

Evans interessa i Cleveland Cavaliers, che, dopo una trade con i Sacramento Kings, hanno una delle prime scelte del secondo round. Secondo osservatori come Josh Cornelissen, Evans è ideale per i Cavaliers, che cercano tiratori affidabili e versatilità difensiva sulle ali. Cornelissen suggerisce di "puntare sul potenziale di Evans come tiratore", evidenziando la sua efficacia senza palla, fondamentale con guardie molto presenti.

Non solo tiratore, Evans ha mostrato buone doti nei tagli e nell'attacco ai closeout, pur non essendo un passatore d'élite. Difensivamente, ha migliorato nel secondo anno a Duke, con margini per uno schema NBA. La sua esclusione dal primo round è stata una sorpresa, ma offre ai Cavaliers un talento da primo giro a un costo contenuto.

Altri talenti di rilievo disponibili

Altri prospetti di rilievo includono Meleek Thomas (Arkansas), Henri Veesaar (North Carolina) e Richie Saunders (BYU), tutti con qualità importanti. La loro presenza sottolinea la profondità di talento nel secondo round del Draft NBA, offrendo ulteriori opportunità. Il Draft proseguirà con la seconda tornata, dove i Cleveland Cavaliers potranno aggiungere un elemento di valore come Evans, potenziale sorpresa della prossima stagione NBA.