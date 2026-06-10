La Rafa Nadal Academy di Maiorca ha celebrato la decima cerimonia di diploma, con Ana Ivanovic e Rafa Nadal. Quarantasette studenti da vari Paesi hanno completato il percorso accademico presso la Rafa Nadal School, l'istituto internazionale dell'Academy.

Ana Ivanovic, ex numero uno del mondo e vincitrice del Roland Garros 2008, ha presieduto l'evento. Nel suo discorso, ha evidenziato come il successo derivi più da impegno quotidiano, duro lavoro e dedizione che dal solo talento. Ha sottolineato l'importanza di essere persone gentili, umili e capaci di affrontare con grazia fallimenti e opportunità.

Il Messaggio di Nadal: Educazione e Valori

Rafa Nadal, fondatore dell'Academy, ha ricordato il valore dell'educazione e i principi guida della scuola. Ha affermato che il tennis insegna valori essenziali: sforzo, disciplina, rispetto, resilienza e la capacità di rialzarsi dopo ogni battuta d'arresto. La missione è formare non solo grandi atleti, ma brave persone e studenti eccezionali, convinto che l'educazione apra porte per tutta la vita. Ai diplomati, Nadal ha ricordato che saranno sempre parte della famiglia della Rafa Nadal Academy.

Modello Formativo: Eccellenza e Valori

La Rafa Nadal School si distingue per un modello educativo che unisce eccellenza accademica, pensiero critico e formazione sui valori.

Gli studenti sviluppano indipendenza, resilienza, rispetto e disciplina, principi incarnati da Rafa Nadal. La scuola ha permesso a molti diplomati di proseguire gli studi in università di prestigio, tramite percorsi accademici e sportivi.

La presenza di Ana Ivanovic si inserisce nella tradizione dell'Academy di invitare figure di spicco dello sport, che ispirano i giovani atleti trasmettendo l'importanza di valori come l'umiltà e la determinazione.