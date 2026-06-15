I The Lumineers inaugureranno gli US Open 2026 con un concerto speciale. L'evento si terrà venerdì 21 agosto al Louis Armstrong Stadium di Flushing, New York, con Petey USA come ospite. L'annuncio della USTA apre ufficialmente il torneo.

I biglietti saranno disponibili in diverse fasi. La prevendita per i fan iscritti al sito della band inizia martedì 16 giugno alle 10:00 (ET). Le prevendite Live Nation e US Open Insider seguiranno da mercoledì 17 giugno alle 10:00 ET. La vendita generale, tramite Ticketmaster, è fissata per giovedì 18 giugno alle 10:00 ET.

Louis Armstrong Stadium: arena per eventi

Negli ultimi anni, il Louis Armstrong Stadium è diventato una rinomata arena per eventi musicali internazionali. Ha ospitato artisti come Dierks Bentley, ODESZA e Galantis durante precedenti edizioni degli US Open, unendo sport e spettacolo.

The Lumineers: carriera e successi

I The Lumineers, band influente, fondono rock alternativo, folk e storytelling. Con cinque album, incluso "AUTOMATIC" (2025), hanno raggiunto 24 primi posti radiofonici, superato sei miliardi di stream e venduto oltre 1,5 milioni di album negli Stati Uniti, con 22 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Il loro percorso include due nomination ai Grammy, cinque ai Billboard Music Awards, una agli American Music Awards e una vittoria agli iHeartRadio MMVA per "Stubborn Love".

Le loro performance dal vivo sono celebri, con arene e festival (Bonnaroo, Glastonbury, Fuji Rock) sold-out, e oltre un milione di biglietti venduti nel 2025 con l'Automatic World Tour.

Acquisto biglietti: informazioni utili

La prevendita Live Nation sarà attiva mercoledì 17 giugno dalle 10:00 alle 22:00 ET. È utile sapere che, in prossimità dell'evento, possono essere rilasciati ulteriori biglietti. Questi provengono spesso da blocchi riservati o vendite di gruppo, offrendo opportunità aggiuntive per assicurarsi un posto.