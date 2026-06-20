Il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, ha confermato ufficialmente che il fuoriclasse brasiliano Ronaldinho sarà tesserato dal club romagnolo. Braida ha però precisato che i dettagli completi dell'operazione verranno annunciati durante un grande evento in programma la prossima settimana, mercoledì, a Miami. “Tutta l’operazione verrà annunciata in un grande evento la prossima settimana, mercoledì, a Miami. Quindi al momento posso solo anticipare che Ronaldinho sarà tesserato dal Ravenna. Il resto si vedrà”, ha dichiarato Braida, alimentando l'attesa sul futuro ruolo del celebre calciatore.

L'evento internazionale di Miami per Ronaldinho

L’annuncio è stato rilasciato da Braida, il quale ha spiegato che il presidente del club, Ignazio Cipriani, sarà presente negli Stati Uniti. Qui si terrà la presentazione ufficiale dell’accordo con il 46enne ex campione brasiliano. L’evento, che si preannuncia di portata significativa, avrà una chiara dimensione internazionale e sarà il momento in cui verranno svelati tutti i dettagli dell’operazione che lega Ronaldinho al Ravenna.

Ipotesi sul ruolo di Ronaldinho e le sue attività

Alcuni media brasiliani hanno rilanciato l’ipotesi che Ronaldinho possa non solo diventare azionista del Ravenna, ma anche partecipare a una partita-evento, un'esibizione speciale.

Tuttavia, è stato chiarito che non prenderà parte ai match ufficiali del campionato di Serie C. Questa operazione, quindi, sembra avere un forte connotato di marketing e promozione. Il fuoriclasse è stato recentemente fotografato negli Stati Uniti insieme a Ronaldo il Fenomeno, durante una partita della nazionale brasiliana contro Haiti. Oltre al calcio, Ronaldinho vanta una carriera musicale: è autore di 91 canzoni registrate in Brasile e interprete in altre 32, un aspetto meno noto della sua poliedrica carriera.

Dettagli sull'evento promozionale e le parole di Braida

Ulteriori dettagli indicano che Ronaldinho parteciperà a un evento promozionale organizzato dal Ravenna a Miami, dove avverrà la sua presentazione ufficiale.

L’ex campione potrebbe anche scendere in campo durante l'evento stesso, sebbene non sia escluso che si tratti di un’operazione prevalentemente di marketing, mirata a massimizzare la visibilità del club. Ariedo Braida ha enfaticamente sottolineato che Ronaldinho “non ha età” e che “è un campione, un crack”, lasciando aperta la possibilità di un suo coinvolgimento attivo, anche se non necessariamente nei match ufficiali. L'obiettivo è chiaramente sfruttare il suo carisma e la sua immagine iconica.