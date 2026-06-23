La Nazionale italiana maschile di pallavolo si prepara a scendere in campo con un significativo rientro: Daniele Lavia, assente da agosto a causa di un infortunio alla mano che gli aveva impedito di partecipare ai Mondiali, è stato reintegrato nel gruppo. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha definito il ritorno dell'atleta "un ritorno importante e desiderato". La squadra azzurra è ora pronta ad affrontare la Bulgaria nella Pool 6 della Volleyball Nations League, che si terrà a Lubiana.

Il contesto e le parole del CT

Il CT De Giorgi ha enfatizzato l'importanza di preservare l'atteggiamento positivo e la determinazione mostrati nella prima settimana del torneo.

"In questa seconda settimana dovremo anzitutto mantenere quello che è stato l'atteggiamento e il modo di stare in campo che la squadra ha avuto nella prima", ha dichiarato. Ha poi aggiunto l'esigenza di essere "sorridenti e cattivi nello stesso tempo", convinto delle qualità della squadra per raggiungere tali obiettivi.

Commentando il reintegro di Lavia, De Giorgi ha espresso grande soddisfazione: "Siamo tutti felici di riavere con noi Daniele, perché è un ritorno importante e desiderato". Ha inoltre evidenziato l'aggregazione di altri atleti fondamentali: "Con lui si sono aggregati anche Sbertoli, Galassi e Cortesia e in questa settimana ci saranno tutti molto utili".

Le sfide imminenti

Il commissario tecnico ha preannunciato una sfida impegnativa contro la Bulgaria.

"Con la Bulgaria mi aspetto una gara dura. È un girone molto impegnativo", ha affermato, sottolineando come il livello medio della Nations League sia notevolmente cresciuto, rendendo ogni partita una battaglia. Ha ricordato che la Bulgaria ha affrontato l'Italia nella finale dei Mondiali, evidenziando il loro valore e la necessità di non sottovalutare l'avversario.

De Giorgi ha concluso il suo intervento richiamando l'importanza dello spirito di squadra e della coesione. "In generale sarà una settimana da affrontare con uno spirito battagliero e, soprattutto, come si è visto nella prima settimana, l'aiuto di tutti dovrà essere importante", ha ribadito, enfatizzando il ruolo cruciale del supporto reciproco tra i giocatori.

La composizione della squadra e i nuovi innesti

Per la seconda settimana della Nations League a Lubiana, oltre a Daniele Lavia, la squadra ha visto il reintegro di Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi e Lorenzo Cortesia. Il gruppo selezionato per questa fase del torneo è composto da due palleggiatori, due centrali, quattro schiacciatori, due opposti e due liberi. Parallelamente, un secondo gruppo di atleti di alto livello, tra cui Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Yuri Romanò e Fabio Balaso, ha continuato la preparazione in Val di Fiemme fino al 28 giugno, mantenendo attiva la base di allenamento.