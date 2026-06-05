Parigi si prepara a ospitare un derby italiano di tennis che promette emozioni e un posto nella storia. Questa sera, sul prestigioso campo Philippe-Chatrier del Roland Garros, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sfideranno in una semifinale inedita e interamente azzurra. L'incontro non solo deciderà chi affronterà Alexander Zverev in finale, ma segna anche un momento storico per il tennis nazionale, garantendo la presenza di un atleta italiano nell'atto conclusivo del torneo.

Il Match: Orario e Diretta TV

L'attesa sfida tra Arnaldi e Cobolli è fissata per questa sera, non prima delle ore 19:00.

Gli appassionati potranno seguirla in diretta e in chiaro su NOVE, con il collegamento da Parigi che inizierà puntualmente alle 19. Il vincitore affronterà in finale Alexander Zverev, numero tre del mondo, già qualificato dopo aver battuto Jakub Mensik in quattro set.

Le Reazioni e le Aspettative

L'importanza dell'evento è stata sottolineata da Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, che ha parlato di “un gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti dei milioni di appassionati”. Ha aggiunto che “la disponibilità dimostrata da Eurosport testimonia come sia possibile trovare soluzioni intelligenti e collaborative quando in gioco c’è un interesse generale del Paese”.

L'ex campione Adriano Panatta ha elogiato Flavio Cobolli: “Fisicamente è molto forte, gli serviva solo continuità. Ormai è un top ten”.

Il Percorso dei Tennisti

Entrambi i tennisti hanno affrontato un cammino impegnativo. Flavio Cobolli ha raggiunto la semifinale eliminando Felix Auger-Aliassime nei quarti. Matteo Arnaldi, invece, ha beneficiato del ritiro per infortunio di Matteo Berrettini, accedendo così alla penultima fase del prestigioso torneo parigino.

La Posta in Gioco: Una Finale Storica

La posta in palio è altissima. Il vincitore di questo derby azzurro si troverà di fronte Alexander Zverev. Questa semifinale garantisce la presenza di un tennista italiano nella finale del Roland Garros, un traguardo di grande prestigio per il movimento tennistico nazionale.