La settima tappa del Giro d’Italia Women, conclusasi a Salice Terme, ha visto la vittoria a sorpresa della francese Célia Gery su Lucinda Brand e Chantal Pegolo. La giornata è stata significativa anche per Elisa Longo Borghini, riuscita a recuperare cinque secondi sulle rivali in classifica generale.

L'azione decisiva è scattata nella discesa dell’unico Gran Premio della Montagna, a circa venti chilometri dall’arrivo. Célia Gery ha attaccato con Lucinda Brand e Silvia Persico, raggiunte poi da Elisa Longo Borghini, determinata a guadagnare secondi preziosi per la generale.

Le quattro atlete hanno collaborato efficacemente, raggiungendo le fuggitive. Grazie al lavoro delle due portacolori della UAE, il quartetto ha mantenuto il vantaggio sul gruppo principale, beffando le inseguitrici e giocandosi la vittoria negli ultimi chilometri.

Al traguardo, Elisa Longo Borghini ha centrato l'obiettivo, guadagnando cinque secondi sulle rivali. La tappa è stata segnata da una caduta che ha coinvolto protagoniste come la maglia rosa Anna van der Breggen e l’azzurra Monica Trinca Colonel, aumentando la tensione.

Gery trionfa a Salice Terme, Longo Borghini recupera

Il finale della frazione di Salice Terme è stato entusiasmante. Dopo l’attacco in discesa, la collaborazione tra le atlete di testa ha permesso di mantenere un margine sul gruppo.

Negli ultimi metri, Célia Gery ha dimostrato la sua superiorità, superando Lucinda Brand e conquistando la sua terza affermazione stagionale, nonché il secondo trionfo per il team FDJ-Suez in questo Giro d’Italia Women.

Chantal Pegolo ha completato il podio. Elisa Longo Borghini, pur non salendo sul podio di tappa, ha raggiunto il suo obiettivo primario: recuperare terreno sulle dirette concorrenti per la classifica generale, mostrando ottima condizione e strategia.

La caduta della leader, Anna van der Breggen, ha introdotto incertezza. Nonostante l'incidente, la ciclista ha concluso la prova, ma dovrà affrontare la tappa regina con la necessità di difendere la sua maglia rosa.

Verso la tappa regina: Sestriere e Colle delle Finestre

L'attenzione del Giro d’Italia Women si sposta ora sulla tapparegina, decisiva per la classifica generale. Le atlete affronteranno l'arrivo al Sestriere, dopo la prima, storica scalata al femminile del leggendario Colle delle Finestre. Una delle salite più iconiche e impegnative del ciclismo, capace di creare distacchi importanti.

La frazione di domani sarà un banco di prova fondamentale per Anna van der Breggen, che, reduce dalla caduta, dovrà difendere la maglia rosa dagli attacchi delle rivali. Tra queste, una Elisa Longo Borghini motivata e in ottima condizione, pronta a lottare fino all’ultimo chilometro per posizioni importanti e il successo finale.

La tensione è alta in vista di questa penultima tappa, che promette emozioni e definirà la graduatoria finale del Giro d’Italia Women.