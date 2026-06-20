Tadej Pogacar ha firmato un'altra impresa straordinaria, aggiudicandosi la quarta e penultima tappa del Giro di Svizzera. Si è trattato di una cronometro individuale di 23,7 chilometri, con partenza e arrivo nella località di Aarburg. In una sfida al cardiopalma, lo sloveno ha beffato il suo principale rivale, Mathieu Van der Poel, per un'inezia: appena tre decimi di secondo. Entrambi i ciclisti hanno mantenuto una velocità media impressionante, superando i 53 km/h. Questa vittoria non solo ha consolidato la sua fama di specialista contro il tempo, ma ha anche rafforzato in modo decisivo la sua posizione di leader della classifica generale, portando il suo vantaggio su Richard Carapaz a oltre quattro minuti, un margine che lo proietta con grande fiducia verso la vittoria finale.

Un successo che consolida il dominio stagionale

Questo trionfo segna l'undicesimo successo stagionale per Pogacar, un dato che testimonia la sua supremazia nel ciclismo contemporaneo e che arricchisce ulteriormente il suo già vasto e prestigioso palmarès. Il ciclista sloveno ha dimostrato un dominio quasi incontrastato in questa stagione, aggiudicandosi con autorevolezza tutte le principali corse a tappe “minori”. Tra queste spiccano il Giro del Delfinato, la Parigi-Nizza, il Giro di Catalogna, la Tirreno-Adriatico e il Giro di Romandia. Le uniche eccezioni, finora, sono state il Giro dei Paesi Baschi e, appunto, la corsa elvetica, che ora è a un passo dal conquistare, consolidando così una stagione memorabile.

L'ultima sfida: la tappa finale

L'attenzione di tutti gli appassionati e degli addetti ai lavori si sposta ora sulla quinta e ultima tappa del Giro di Svizzera, in programma per domani. La frazione, lunga 150 chilometri, si preannuncia estremamente impegnativa e decisiva. Il percorso prevede infatti numerosi passaggi sul temibile Col de la Croix, con un dislivello complessivo che raggiunge i 4.226 metri. Questa sarà l'ultima, ardua sfida per Pogacar, un vero e proprio banco di prova finale prima di poter celebrare la sua probabile vittoria finale in questa prestigiosa corsa elvetica, che andrebbe ad aggiungersi ai suoi numerosi successi.

Una motivazione speciale

Dietro questa straordinaria prestazione sportiva si cela anche una motivazione speciale e profondamente personale.

Pogacar ha infatti dedicato la sua vittoria alla moglie, Urska Zigart, che giovedì ha subito una sfortunata caduta nella prova femminile parallela, riportando una frattura della mandibola. Prima di affrontare la cronometro, lo sloveno l'ha visitata in ospedale, dove ha avuto la rassicurazione che la moglie aveva già ricevuto l'alta. Le sue parole, cariche di affetto e ammirazione, sono state: “È con molto buon animo, è una vera lottatrice e una donna molto forte. Vederla così mi dà una motivazione extra per i prossimi giorni”. Questa dichiarazione, rilasciata da Pogacar ancora sorridente mentre si preparava sulla sua bici da cronometro, sottolinea la sua forza non solo atletica ma anche personale, trasformando un momento difficile in un ulteriore stimolo per raggiungere l'eccellenza e la vittoria.