La Toyota ha trionfato nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans, conquistando la vittoria con la vettura numero 7. L'equipaggio composto da Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nick de Vries ha tagliato il traguardo con un margine di soli dieci secondi sulla BMW numero 20, al termine di una gara estremamente intensa e combattuta. Questo successo segna la fine della recente striscia di vittorie della Ferrari sul leggendario circuito francese, con la vettura numero 51 del team italiano che ha concluso la competizione al quinto posto.

Una battaglia serrata fino all'ultimo giro

La corsa è stata caratterizzata da una lotta serrata per le posizioni di vertice. La Toyota numero 7, che ha dimostrato una notevole resilienza, è riuscita a imporsi sulla BMW numero 20, guidata da Robin Frijns, Rene Rast e Sheldon van der Linde, che ha occupato la seconda posizione. Il podio è stato completato dalla seconda vettura del team Toyota, la numero 8, con Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa al volante, che ha conquistato il terzo gradino. La Ferrari numero 51, con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, si è classificata quinta, posizionandosi immediatamente dietro la Cadillac numero 12, condotta da Louis Delétraz, Norman Nato e Will Stevens, che ha ottenuto il quarto posto.

La fine di un'era e il ritorno al successo

Con questa vittoria, la Toyota torna sul gradino più alto del podio della 24 Ore di Le Mans, una gara che aveva dominato in precedenza con ben cinque successi consecutivi tra il 2018 e il 2022. Questo trionfo interrompe il periodo di dominio della Ferrari, che aveva festeggiato la vittoria nelle ultime tre edizioni della competizione. Per il team di Maranello, l'edizione di quest'anno si è conclusa senza la possibilità di salire sul podio, un risultato che segna una svolta nella storia recente della corsa.

I momenti cruciali della gara

La dinamica della gara ha visto la Toyota numero 7 protagonista di una rimonta strategica. Partita da una posizione più arretrata, la vettura si trovava al quarto posto nella mattinata della domenica.

Un momento decisivo è stato la ripartenza dopo un periodo di safety car, avvenuta a circa sei ore dalla conclusione della corsa. Questa fase ha permesso all'equipaggio di prendere il comando e di gestire con maestria il vantaggio accumulato fino al traguardo. "Anche nelle prime ore pensavamo che non si mettesse bene," ha commentato Mike Conway, uno dei piloti vincitori, sottolineando la difficoltà e la determinazione necessarie per raggiungere il successo. "Ci siamo semplicemente tenuti saldi." La capacità di resistere e di sfruttare le opportunità ha permesso alla Toyota di superare la concorrenza agguerrita, inclusi i team BMW e Cadillac, e di riconquistare la vittoria in una delle gare di endurance più iconiche al mondo.