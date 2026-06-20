La Turchia di Vincenzo Montella è stata eliminata dal Mondiale dopo una sconfitta per 0-1 contro il Paraguay. La partita, giocata a Santa Clara, è stata decisa da un gol lampo e da un episodio regolamentare che ha fatto storia, segnando la fine del percorso turco nel torneo.

Un avvio fatale e un'espulsione storica

Il destino della Turchia si è delineato nei primi istanti del match. Già al secondo minuto, Matías Galarza ha sbloccato il risultato con un preciso rasoterra sinistro dal limite dell'area, su assist di Julio Enciso, lasciando il portiere Ugurcan Cakir senza alcuna possibilità di intervento.

Questo è stato riconosciuto come il gol più veloce registrato finora nell'attuale edizione del Mondiale. Poco dopo, lo stesso Galarza ha ricevuto un'ammonizione per un duro intervento a centrocampo su Akgun.

Un momento di svolta, destinato a entrare negli annali del calcio, si è verificato nel recupero del primo tempo. Il VAR ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Barton per un episodio insolito: Miguel Almirón è stato espulso con un cartellino rosso diretto. La sanzione è arrivata per aver coperto la bocca con la mano mentre parlava con un avversario, in applicazione di una nuova regola che punisce specificamente tale comportamento. Si è trattato, infatti, della prima espulsione storica applicata in base a questa nuova norma, introdotta per sanzionare chi si copre la bocca per comunicare con un avversario.

L'assalto turco si spegne senza esito

Nella seconda metà della gara, la Turchia ha tentato una reazione disperata. La squadra di Montella ha dominato il possesso palla e ha creato numerose occasioni da gol, ma senza mai riuscire a concretizzare. Le statistiche hanno evidenziato la netta superiorità offensiva turca, con trentadue tiri totali e dodici calci d'angolo a zero, ma il risultato sul tabellone è rimasto invariato. L'ultima vera opportunità per i turchi è capitata a Demiral, il cui colpo di testa è finito a lato della porta paraguaiana.

Al triplice fischio finale, la delusione era palpabile tra i giocatori e i tifosi turchi. L'eliminazione dal torneo è diventata una triste realtà, mentre il Paraguay ha rilanciato le proprie ambizioni di qualificazione.

Prospettive future per Turchia e Paraguay

Per la Turchia, che aveva già esordito nel torneo con una sconfitta subita contro l'Australia, la prossima e ultima partita del girone, che la vedrà affrontare gli Stati Uniti, è ora diventata completamente ininfluente ai fini della qualificazione. Anche in caso di una vittoria, infatti, i criteri di spareggio basati sul confronto diretto con Paraguay e Australia la penalizzerebbero irrimediabilmente, rendendo impossibile il passaggio del turno.

Il Paraguay, invece, dopo un esordio difficile contro gli Stati Uniti, ha ritrovato fiducia grazie a questa vittoria. La squadra sudamericana rimane pienamente in corsa per il passaggio agli ottavi di finale, con rinnovate speranze e una prospettiva decisamente più rosea.