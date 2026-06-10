La Ferrari si prepara ad affrontare il Gran Premio di Barcellona sul circuito del Montmelò per proseguire nel percorso di crescita. Il team principal di Maranello, Fred Vasseur, ha evidenziato come la squadra arrivi in Spagna dopo due weekend con segnali incoraggianti di competitività, pur riconoscendo molto lavoro resta da fare.

"Arriviamo a Barcellona dopo due weekend nei quali abbiamo mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività", ha dichiarato Vasseur, riferendosi alle recenti prestazioni a Monaco e in Canada. Il manager francese ha poi aggiunto: "Sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi.

Il nostro obiettivo sarà quello di massimizzare il potenziale e continuare a fare progressi".

Il percorso di crescita della Ferrari

Le ultime gare hanno visto la Ferrari ottenere risultati promettenti, mantenendo un approccio prudente e focalizzato sul miglioramento continuo. Vasseur ha ribadito l’importanza di non abbassare la guardia e di lavorare su ogni dettaglio per restare ai vertici della competitività. L’attenzione resta alta anche per le sfide tecniche del Montmelò, tradizionalmente un banco di prova cruciale per le monoposto.

Le prestazioni recenti e le aspettative per Barcellona

Il recente Gran Premio di Monaco ha rappresentato per la Ferrari un fine settimana altalenante: Lewis Hamilton ha conquistato un podio, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro per problemi ai freni.

Nonostante le difficoltà, la squadra ha dimostrato notevole competitività nelle prove libere e in qualifica. Vasseur ha sottolineato la necessità di analizzare a fondo le criticità sui freni, per giungere a Barcellona preparati e puntare a un risultato migliore. La fiducia nel potenziale della squadra resta alta, con l’obiettivo di confermare i progressi e raccogliere punti preziosi.