ESPN ha annunciato che le qualificazioni di Wimbledon saranno trasmesse integralmente su ESPN+ a partire da lunedì 21 giugno. Le trasmissioni prenderanno il via alle 6:00 Eastern Time. Inoltre, il campione del 2003 Andy Roddick si unirà al team di commento per l’edizione 2026 del prestigioso torneo.

La copertura esclusiva delle qualificazioni di Wimbledon

Le qualificazioni di Wimbledon si svolgeranno sui campi in erba di Roehampton, mettendo in palio sedici posti nel tabellone principale, sia per il torneo femminile che per quello maschile. Le partite inizieranno alle 6:00 Eastern Time da lunedì 22 giugno fino a giovedì 25 giugno, con quattro incontri al giorno trasmessi in diretta su ESPN+.

Per gli appassionati, saranno disponibili anche replay on-demand e video on-demand tramite l’app ESPN per tutta la durata dell'evento.

Andy Roddick entra nel team di commento di ESPN

Dopo la separazione dai commentatori Brad Gilbert e Pam Shriver alla fine del 2025, ESPN ha confermato che l'ex numero uno del mondo e campione dello US Open 2003, Andy Roddick, si unirà al suo team di commento per Wimbledon 2026. Roddick, membro della International Tennis Hall of Fame, porterà la sua profonda esperienza come analista durante la copertura dei tornei.

L'impegno di ESPN per il tennis

La trasmissione completa delle qualificazioni su ESPN+ prosegue una consolidata tradizione. ESPN ha iniziato a offrire una copertura esclusiva dei turni di qualificazione già nel 2017, e dal lancio di ESPN+ nel 2018, la piattaforma è diventata la sede esclusiva di tali trasmissioni.

Questa continuità sottolinea l’impegno del network nel garantire un accesso completo e dettagliato agli appassionati di tennis.

L'accordo pluriennale di Andy Roddick con ESPN lo vedrà contribuire alla copertura di Wimbledon e dello US Open a partire dal 2026. La sua presenza è destinata ad arricchire l’offerta di analisi tecniche e commento esperto, elevando ulteriormente la qualità della trasmissione dei due tornei più importanti del circuito tennistico.