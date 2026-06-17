Agli ottavi di Berlino, Paula Badosa ha ottenuto una vittoria importante, superando Coco Gauff, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2. L'incontro ha visto la spagnola rimontare dopo un primo set complicato, mostrando solidità e determinazione in servizio e risposta. Al termine del match, Badosa si è commossa, segno del ritorno emotivo e sportivo dopo un periodo di infortuni e difficoltà personali.

Badosa ha ricordato come Berlino, un anno fa, avesse segnato l'inizio di una fase dolorosa per un problema alla schiena che l'ha tenuta lontana dai campi e le ha impedito di giocare con continuità.

"Sono molto emozionata. È stato molto difficile. Un anno fa qui mi sono infortunata. Da allora non sono riuscita a giocare regolarmente. Ho passato molto, sia a livello professionale che personale. Giocare di nuovo a questo livello significa molto per me. So che sono solo un paio di partite, ma per me la cosa più importante è il livello che ho mostrato oggi contro Coco. È iniziata in modo incredibile e ho continuato a crederci. Credo che oggi finalmente mi sono rivista in campo", ha dichiarato la spagnola.

Un successo che vale doppio

La partita è stata per Badosa una conferma del suo ritorno competitivo. Ha convertito quattro delle cinque palle break, imponendosi con profondità e precisione, limitando gli errori e mostrando solidità mentale.

Questa vittoria è la quinta su otto confronti diretti con Gauff e la prima stagionale contro una Top-10, dopo quella contro Emma Navarro nei quarti di Berlino.

Badosa ha espresso rispetto per Gauff: "Ho grande rispetto per Coco, è una delle mie giocatrici preferite. Vincere partite come questa aiuta moltissimo, soprattutto per il livello che sono riuscita a esprimere". Ora attende ai quarti la vincitrice tra Linda Noskova e Diane Parry.

I quarti di finale

Guardando avanti, Badosa ha dichiarato: "Qualunque sia l’avversaria nei quarti sarà una partita durissima, entrambe sono molto pericolose". Il successo di Berlino rappresenta per la tennista spagnola un segnale importante in vista della seconda parte della stagione, dopo mesi di difficoltà fisiche e personali. La sua prestazione, con entusiasmo e determinazione, conferma la volontà di tornare protagonista WTA.