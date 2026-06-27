Jannik Sinner è tornato a Wimbledon con fiducia e prudenza, dopo i controlli medici svolti in seguito al malore accusato al Roland Garros. A pochi giorni dal suo esordio sull’erba londinese, il numero uno del mondo ha confermato di sentirsi in crescita di condizione e pronto ad affrontare l’ondata di caldo, con l'obiettivo di difendere il titolo.

Condizione fisica e preparazione

“Tutti i test sono andati molto bene”, ha dichiarato Sinner, confermando la solidità della sua condizione fisica. La sua preparazione per lo Slam londinese non ha previsto stravolgimenti: ha scelto di non disputare tornei ufficiali, limitandosi a un’esibizione e ad allenamenti, anche con Novak Djokovic.

Questa scelta mira a evitare dubbi e stanchezza.

Adattamento al caldo

Sinner ha sottolineato l’importanza di adattarsi al clima: “Dobbiamo allenarci di più in condizioni di caldo. Ogni anno fa sempre più caldo, è un tema molto importante”. Ha aggiunto: “Abbiamo fatto dei cambiamenti, ma non grandi cambiamenti. Credo molto nei piccoli dettagli”. Evitare tornei prima di Wimbledon, ha spiegato, aiuta a non arrivare con incertezze: “Se non giochi tornei, non hai questi dubbi: arrivi semplicemente e giochi”. Per contrastare le temperature elevate, Sinner ha utilizzato un gilet refrigerante durante gli allenamenti, soluzione diffusa in altri sport per ridurre la temperatura corporea.

Il dibattito sul montepremi

Il tennista ha accennato alla protesta dei big sul montepremi, che ha ridotto a quindici minuti le conferenze stampa iniziali. “Ci sono stati dei miglioramenti, ma non siamo ancora al 100% soddisfatti”, ha affermato Sinner. Ha chiarito: “Non è solo una questione di soldi, stiamo discutendo anche di altri aspetti, compreso il benessere dei giocatori. È una questione che riguarda il futuro”.