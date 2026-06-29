Il tennista statunitense Michael Zheng, numero 144 del ranking mondiale, ha conquistato la sua prima storica vittoria nel tabellone principale di Wimbledon. In una sfida intensa e combattuta, durata quasi quattro ore sul Campo 2, Zheng ha superato l'ex semifinalista del torneo Cameron Norrie con il punteggio di 6-7(7), 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(10-4). La partita ha visto il pubblico britannico, inizialmente schierato per Norrie, cambiare gradualmente il proprio tifo, salutando alla fine il giovane americano con applausi e cori.

La prestazione di Zheng ha rapidamente conquistato gli spettatori.

Il finalista juniores di Wimbledon nel 2022 ha così ottenuto la sua seconda vittoria a livello ATP, dopo aver sorpreso Sebastian Korda agli Australian Open cinque mesi fa. A fine partita, Zheng ha espresso profonda gratitudine per l'atmosfera "incredibile", definendo l'esperienza un sogno e un onore, ciò che "ogni bambino sogna" di vivere su un campo così prestigioso contro un avversario di tale calibro.

Scontro tra ex stelle del college americano

Il match ha messo di fronte due ex stelle del tennis universitario statunitense: Zheng, due volte campione NCAA con la Columbia, e Norrie, ex numero uno del ranking universitario durante la sua esperienza a TCU. Zheng si è distinto nei momenti decisivi, mostrando un servizio con maggiore autorità e un gioco più proattivo, in particolare nel tiebreak finale.

L'americano ha messo a segno 21 ace contro soli 4 doppi falli, perdendo il servizio una sola volta in cinque set. Norrie, al contrario, ha registrato 6 ace ma ha commesso 10 doppi falli, cedendo la battuta in quattro occasioni.

Riguardo la pressione del quinto set, Zheng ha ammesso che non è stato "per nulla facile", ma ha cercato di non mostrarlo, confidando nel suo servizio. Ha riconosciuto la frustrazione quando il gioco non va come sperato, ma ha sottolineato l'importanza di rifocalizzarsi per vincere. Zheng ha chiuso la partita con un impressionante totale di 74 vincenti, ben 28 in più rispetto a Norrie, e ha dimostrato grande solidità anche a rete, vincendo 32 dei 49 punti giocati vicino al net.

Il difficile momento del tennis britannico

Per il tennis britannico, la sconfitta di Norrie, attuale numero uno del Regno Unito, si inserisce in un momento difficile, rappresentando la sua sesta eliminazione consecutiva e la prima sconfitta in cinque set a Wimbledon. Il torneo ha già visto i ritiri di Emma Raducanu per infortunio e di Jack Draper, altro nome di punta del tennis britannico, a causa di un problema al braccio sinistro. La delusione per il pubblico di casa è stata evidente, mentre Zheng ha potuto celebrare la più importante vittoria della sua giovane carriera, chiudendo il match con una serie di colpi vincenti e festeggiando con le braccia al cielo dopo l'ultimo errore di Norrie.