Alexander Zverev ha conquistato un posto in semifinale al Roland Garros, superando il giovane Rafael Jodar in tre set. Il tennista tedesco, numero tre della classifica mondiale, ha dimostrato la sua esperienza e solidità sulla terra rossa parigina, imponendosi con i parziali di 7-6, 6-1, 6-3 sul diciannovenne spagnolo. Questa vittoria lo proietta verso la fase cruciale del torneo, dove affronterà il vincente tra Jakub Mensik e Joao Fonseca.

La sfida, disputata sul campo Philippe Chatrier, ha preso il via con un primo set estremamente combattuto.

Jodar, con un gioco sorprendente, è riuscito a mettere in seria difficoltà Zverev, arrivando persino a strappare il servizio al tedesco. Tuttavia, Zverev ha saputo reagire con determinazione, recuperando il break nel momento cruciale e portando il set al tie-break. Qui, il ventinovenne di Amburgo ha mostrato la sua lucidità, chiudendo il parziale a suo favore per 7-3. Da quel momento, il tedesco ha preso saldamente il controllo dell'incontro, esibendo un gioco più offensivo e sfruttando al meglio la potenza del suo servizio.

Il dominio di Zverev nei set successivi

Nel secondo set, Zverev ha ulteriormente incrementato il ritmo, lasciando pochissimo spazio all'iniziativa del suo avversario. Con una prestazione convincente, ha chiuso rapidamente il parziale con un netto 6-1.

Il giovane spagnolo, alla sua prima partecipazione agli Internazionali di Francia, ha iniziato a mostrare segni di stanchezza, probabilmente a causa delle intense battaglie affrontate nei turni precedenti del torneo. Nonostante ciò, Jodar ha tentato una reazione nel terzo set, ma Zverev ha mantenuto alta la concentrazione e la precisione, riuscendo a ottenere un nuovo break decisivo. Il match si è così concluso con il punteggio di 6-3, sigillando il passaggio del tedesco alla semifinale.

Prossimi impegni e aspirazioni al Grande Slam

Zverev, che a ventinove anni si trova in un momento chiave della sua carriera, si prepara ora ad affrontare in semifinale il vincitore del quarto di finale tra il ventenne ceco Jakub Mensik e il diciannovenne brasiliano Joao Fonseca.

Per il tennista tedesco, questa è la sua quinta semifinale sulla prestigiosa terra battuta di Parigi, un palcoscenico dove ha già disputato una finale nell'edizione del 2024. La prestazione solida e il piano di gioco più aggressivo adottato in questa edizione del torneo suggeriscono che Zverev possa puntare con grande determinazione al suo primo titolo del Grande Slam, un traguardo che finora gli è sfuggito.

Nonostante la sconfitta, Rafael Jodar lascia il torneo con la consapevolezza di aver dimostrato il suo valore, tenendo testa a uno dei migliori giocatori del circuito, in particolare nel primo set, dove ha avuto anche un'opportunità di break nel terzo parziale. Il giovane spagnolo si conferma una delle promesse più interessanti del tennis internazionale, con un futuro che si preannuncia brillante.