Flavio Cobolli si prepara ad affrontare Alex De Minaur negli ottavi di finale del prestigioso torneo di Wimbledon. L'incontro, in programma oggi sul Campo 1, vedrà il giovane tennista romano sfidare la testa di serie numero cinque, l'australiano De Minaur, in una partita cruciale per l'accesso ai quarti di finale dei Championships. Il match è fissato per le ore 14 e sarà disponibile in diretta televisiva e streaming.

Cobolli giunge a questa fase del torneo dopo una vittoria combattuta al terzo turno contro Karen Khachanov, un match conclusosi al quinto set che ha evidenziato la sua tenacia e capacità di gestire la pressione sui campi in erba.

Dal canto suo, De Minaur ha mostrato una forma eccellente, superando l'americano Svajda in quattro set e accedendo agli ottavi con una prestazione convincente e senza particolari difficoltà.

I Precedenti tra Cobolli e De Minaur

Quella odierna sarà la terza volta che Flavio Cobolli e Alex De Minaur si trovano di fronte sul campo da tennis. Tutti i precedenti risalgono al 2024 e hanno visto prevalere l'australiano. Il primo confronto si è svolto agli Australian Open, dove De Minaur si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-1. Successivamente, i due si sono incontrati negli ottavi di finale del torneo di Vienna, dove De Minaur ha nuovamente avuto la meglio, questa volta a seguito del ritiro di Cobolli nel corso del secondo set, con il punteggio parziale di 7-6, 3-1.

Questi risultati dimostrano la solidità di De Minaur come avversario, ma offrono a Cobolli una nuova opportunità per cercare la sua prima vittoria contro l'australiano e avanzare ulteriormente a Wimbledon, conquistando un posto tra i migliori otto del torneo.

Dove Seguire il Match in Diretta

Gli appassionati di tennis potranno seguire l'atteso incontro tra Cobolli e De Minaur in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Sarà inoltre possibile accedere alla copertura in streaming attraverso l'applicazione Sky Go e la piattaforma NOW, garantendo così di non perdere nessun momento di questa importante sfida dagli ottavi di finale di Wimbledon.

Per Flavio Cobolli, questa partita rappresenta un banco di prova significativo nella sua carriera, un'occasione per dimostrare il proprio valore sul prestigioso palcoscenico di uno Slam.

Alex De Minaur, invece, cercherà di confermare il suo status di testa di serie e proseguire il cammino verso le fasi finali dei Championships. La sfida si preannuncia avvincente, con entrambi i giocatori pronti a dare il massimo per conquistare un posto nei quarti di finale del torneo londinese.