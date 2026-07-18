Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, ha conquistato la pole position per il Gran Premio del Belgio, sulla storica pista di Spa-Francorchamps. Il giovane pilota italiano partirà in prima fila, affiancato da Max Verstappen (Red Bull), autore del secondo tempo in qualifica. Una prestazione che conferma l'ottimo stato di forma di Antonelli, già protagonista nelle libere.

Dietro ai due protagonisti, George Russell si è assicurato la terza posizione in griglia. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno rispettivamente dalla quarta e quinta piazzola.

Lando Norris, pur terzo in qualifica, sconterà una penalità di dieci posizioni, partendo tredicesimo. Antonelli ha siglato il suo miglior giro in Q3 con il tempo di 1’44"361, aggiudicandosi la sua sesta pole in carriera, tutte ottenute nell'attuale stagione. Questo risultato segna il ritorno di un pilota italiano in pole a Spa dopo diciassette anni: l'ultimo, Giancarlo Fisichella nel 2009.

La performance di Antonelli nelle prove libere

Il potenziale di Kimi Antonelli era già emerso nelle prove libere, dove ha registrato i migliori tempi sia nella seconda che nella terza sessione. Nella seconda sessione, il pilota bolognese ha fermato il cronometro a 1:45,944, distanziando Lando Norris di 0,190 secondi e Max Verstappen di 0,472 secondi.

La prima sessione, invece, aveva visto Verstappen primeggiare, seguito da Hamilton e Leclerc. Questi risultati sottolineano la competitività della Mercedes e la costante crescita di Antonelli, protagonista della stagione.

Dettagli dalle sessioni di prova

Le prove libere hanno visto anche episodi significativi, come l'incidente che ha coinvolto Pierre Gasly. Il pilota ha perso il controllo della sua Alpine, danneggiando la vettura, ma è uscito illeso. La classifica della seconda sessione di libere ha visto Antonelli in testa, seguito da Norris, Verstappen, Hamilton e Hadjar. Leclerc ha concluso undicesimo, mentre Russell ha ottenuto l'ottavo tempo. Questi dati evidenziano l'equilibrio tra i team di vertice e preannunciano una gara combattuta sul circuito belga.