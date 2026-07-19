Kimi Antonelli ha trionfato nel Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, tornando sul podio. Il pilota Mercedes ha definito la vittoria "bellissima" e "dura", evidenziando la velocità di Charles Leclerc. "È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo una serie di tappe difficili, è stata una vittoria dura perché Charles era veloce", ha dichiarato Antonelli.

Partito dalla pole position, Antonelli ha perso temporaneamente la leadership a favore di Leclerc per una virtual safety car che ha permesso al pilota Ferrari una sosta più rapida.

Antonelli ha ripreso il comando a dieci giri dalla fine, tagliando il traguardo davanti a Leclerc e a Max Verstappen, in testa nel primo giro.

Russell fuori: Antonelli allunga nel Mondiale

Il rivale per il titolo, George Russell, si è ritirato nel primo giro. L'incidente è avvenuto dopo un contatto con la Ferrari di Lewis Hamilton, finendo nella ghiaia. L'uscita di scena di Russell ha permesso ad Antonelli di rafforzare la sua posizione in testa al Mondiale. "Il Mondiale? Ho sempre avuto lo slancio, oggi è andata bene, bisogna cogliere le opportunità e vedremo cosa accadrà", ha aggiunto Antonelli, sottolineando l'importanza di ogni occasione.

Hamilton, quarto, ha avuto una gara movimentata. Ha ricevuto una penalità di cinque secondi per il contatto con Russell e tensioni con il team Ferrari su strategia e assetto.

Durante una sosta ai box, Hamilton ha urtato un meccanico Ferrari. L'episodio, senza gravi conseguenze, sarà indagato per "unsafe release".

Antonelli: leadership consolidata dopo Spa

Con questa sesta vittoria stagionale, la prima dopo il Gran Premio di Monaco, Antonelli consolida la sua leadership in classifica piloti. La sua capacità di reagire dopo gare difficili e cogliere le opportunità si conferma un punto di forza. La lotta per il titolo resta aperta, ma la performance a Spa e la gestione della pressione sono segnali importanti per il campionato.