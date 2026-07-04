Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha conquistato la vittoria nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, al termine di un intenso duello con Lewis Hamilton. Antonelli ha descritto l'emozione dei primi giri: "È stato un inizio, nei primi 10 giri, molto divertente con Lewis, entrambi abbiamo spinto al massimo. Quando ho attivato la modalità overtake, sapevo che la mia occasione si stava avvicinando. Sono entrato a Stowe e ho usato tutto quello che avevo per sorpassare".

Dal podio, il giovane pilota ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione: "Non possiamo abbassare la guardia.

Lewis e la Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile, la Red Bull e la McLaren stanno recuperando terreno e George è velocissimo. Quindi dobbiamo continuare ad alzare l'asticella e a migliorare". La competizione a Silverstone ha evidenziato una sfida al vertice tra i principali team, con la Ferrari di Hamilton e la Mercedes di Antonelli protagoniste.

Qualifiche e Griglia di Partenza della Sprint

La sessione di qualifiche per la gara sprint ha visto Lewis Hamilton assicurarsi la pole position per la Ferrari, superando Antonelli per soli 0,011 secondi dopo una prestazione dominante. Alle loro spalle, Max Verstappen su Red Bull ha conquistato il terzo posto, mentre Charles Leclerc ha completato la seconda fila, garantendo una forte presenza Ferrari.

George Russell, compagno di squadra di Antonelli in Mercedes, ha chiuso al quinto posto. La McLaren ha incontrato alcune difficoltà, con Lando Norris e Oscar Piastri che si sono classificati rispettivamente sesto e settimo. La griglia finale della sprint ha confermato l'elevata competitività tra Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren, con le Racing Bulls anch'esse tra i primi dieci, a testimonianza di un equilibrio che rende ogni gara imprevedibile.

Il Contesto di un Campionato Equilibrato

Il successo nella sprint di Silverstone si inserisce in un contesto di prestazioni altalenanti per i team di punta. Hamilton, reduce da una vittoria con Ferrari a Barcellona e un quinto posto in Austria, ha dimostrato una crescita significativa della competitività per la scuderia di Maranello.

Antonelli, dal canto suo, ha confermato il buon momento della Mercedes, evidenziando la necessità di non sottovalutare la pressione esercitata da Ferrari, Red Bull e McLaren. La presenza di giovani talenti come Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad tra i primi dieci sottolinea inoltre il ricambio generazionale in atto nella Formula 1. Il clima di forte competizione e le dichiarazioni dei piloti riflettono un campionato estremamente equilibrato, dove ogni dettaglio può rivelarsi decisivo per il risultato finale.