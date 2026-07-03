Lewis Hamilton ha sbalordito il mondo della Formula 1 conquistando la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il sette volte campione del mondo, al volante della sua Ferrari, ha definito il risultato “an amazing surprise”, sottolineando l'inattesa ma trionfale prestazione davanti al suo pubblico di casa. La sua superiorità è stata evidente fin dalle prime fasi, culminata in un giro perfetto che lo ha visto prevalere su Kimi Antonelli per soli undici millesimi di secondo.

La sessione di qualifiche sprint del venerdì pomeriggio ha visto Hamilton primeggiare con costanza.

Dopo aver siglato il miglior tempo nella FP1, il pilota britannico ha mantenuto il comando attraverso tutte le fasi dello sprint qualifying. Il margine di 0,011 secondi su Antonelli ha evidenziato una lotta serrata, ma il dominio complessivo di Hamilton ha lasciato pochi dubbi sulla sua meritata pole.

Hamilton ribalta le aspettative a Silverstone

Le aspettative per la Ferrari sul velocissimo circuito di Silverstone non erano delle più rosee, a causa del significativo deficit in rettilineo emerso in Austria. Tuttavia, Hamilton ha saputo ribaltare ogni pronostico, imponendosi con autorevolezza. Il pilota ha definito il risultato “particolarmente speciale” grazie all'incredibile supporto del pubblico presente, un fattore che ha reso l'impresa ancora più memorabile.

Dettagli della qualifica sprint: tempi e posizioni

Questa pole position sprint è la terza in carriera per Hamilton e la seconda ottenuta proprio a Silverstone, replicando il successo del 2021. Il tempo che gli è valso la prima posizione è stato un notevole 1’28"376. La griglia di partenza per la sprint race vede Max Verstappen in terza posizione, Charles Leclerc in quarta e George Russell, che ha faticato nella fase finale, al quinto posto.

La sessione sprint, articolata in tre segmenti (SQ1, SQ2 e SQ3), ha visto Hamilton mantenere una leadership costante. La sua rimonta decisiva nell'ultima fase, culminata nel sorpasso su Antonelli per un'inezia di tempo, ha sigillato una prestazione che conferma il talento e la determinazione del campione.