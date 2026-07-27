Il ranking WTA aggiornato conferma la stabilità ai vertici del tennis femminile e vede Jasmine Paolini mantenere saldamente il 15° posto, affermandosi ancora una volta come la migliore tennista italiana nel circuito mondiale. La classifica, pubblicata in concomitanza con l’inizio della stagione americana sul cemento che anticipa gli US Open, non registra alcuna variazione tra le prime venti posizioni. Aryna Sabalenka si conferma in vetta con autorità, seguita da Elena Rybakina e Jessica Pegula, a testimonianza della loro costante dominanza.

Con un totale di 2.783 punti, Jasmine Paolini consolida la sua posizione tra le protagoniste indiscusse della stagione.

Meno fortunata è stata la settimana per Elisabetta Cocciaretto, che ha perso due posizioni, scivolando al 71° posto del ranking. Il panorama internazionale ha invece assistito a due significativi balzi in avanti che hanno catturato l'attenzione: l’austriaca Lilli Tagger, giovanissima diciottenne, ha compiuto un’impressionante scalata di ventinove posizioni, raggiungendo il 45° posto mondiale. Questo rappresenta il suo miglior risultato in carriera, ottenuto dopo la conquista del suo primo titolo al torneo 250 di Praga. Un analogo exploit è stato realizzato dalla tedesca Tamara Korpatsch, che ha guadagnato trentacinque posizioni, attestandosi al 46° posto, grazie alla vittoria nel torneo di Amburgo, il secondo titolo della sua carriera.

I Vertici della Classifica e le Nuove Ascese

La parte alta della classifica mondiale rimane immutata, con Aryna Sabalenka che guida con 8.550 punti, seguita da Elena Rybakina con 8.056 e Jessica Pegula con 6.300. Completano la top five Coco Gauff e Mirra Andreeva, consolidando la loro presenza tra le élite del tennis. Tra le atlete italiane, la stabilità di Jasmine Paolini è un punto fermo, mentre Elisabetta Cocciaretto si trova ora fuori dalla top 70. Le performance di Lilli Tagger e Tamara Korpatsch sono indubbiamente le principali novità della settimana, entrambe capaci di raggiungere il loro miglior piazzamento in carriera grazie ai recenti successi ottenuti nei tornei europei.

Verso gli US Open: La Stagione sul Cemento

L’avvio della stagione americana sul cemento segna una fase cruciale per la preparazione agli US Open, il prestigioso torneo in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Il ranking WTA, aggiornato al 27 luglio 2026, riflette la solidità delle prime posizioni e, al contempo, evidenzia la crescita di promettenti talenti come Lilli Tagger. A soli diciotto anni, Tagger ha già conquistato il suo primo titolo nel circuito maggiore, dimostrando un potenziale notevole. Anche Tamara Korpatsch, a trentuno anni, ha raggiunto il suo miglior ranking dopo aver aggiunto il secondo titolo alla sua bacheca. Sebbene i vertici della classifica rimangano stabili, le posizioni intermedie sono animate da nuovi ingressi e progressi significativi, un chiaro preludio a possibili sorprese e a una seconda parte di stagione ricca di emozioni e sfide.