Il tennista romano Matteo Berrettini ha annunciato il suo ritiro dai prossimi tornei di Gstaad e Kitzbuehel. La decisione è stata presa a seguito di una diagnosi di dolore cronico all’anca, come spiegato dall’atleta stesso. Dopo un consulto approfondito con il suo medico e il suo team, è stato consigliato a Berrettini un periodo di riposo per garantire una preparazione ottimale in vista della serie di importanti tornei sul cemento che si terranno negli Stati Uniti.

L’annuncio è stato diffuso direttamente dal tennista tramite i suoi canali social, dove ha condiviso un messaggio con i suoi sostenitori.

«Volevo darvi un aggiornamento, non giocherò a Gstaad e Kitzbuehel», ha scritto Berrettini. Ha poi aggiunto: «Dopo averne discusso con il mio medico e il mio team, mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca e mi è stato consigliato che la cosa migliore da fare sia riposarmi, in modo da essere pronto per la serie di tornei negli Stati Uniti. Grazie per il vostro continuo sostegno e ci vediamo sui campi in cemento».

Il contesto della rinuncia

La scelta di Berrettini arriva dopo la sua recente eliminazione al terzo turno di Wimbledon, dove è stato sconfitto da Grigor Dimitrov. Il trentenne romano ha così deciso di non partecipare ai due appuntamenti sulla terra battuta che seguono il prestigioso torneo londinese.

Questa mossa strategica, comunicata attraverso i suoi profili social, evidenzia la priorità data a un recupero mirato e alla necessità di preservare la condizione fisica in vista della cruciale stagione sul cemento, un terreno di gioco dove il tennista ha spesso espresso il suo miglior potenziale.

La gestione degli infortuni è un aspetto fondamentale nella carriera di un atleta di alto livello, e la decisione di Berrettini riflette una chiara intenzione di non forzare il rientro, privilegiando la salute a lungo termine e la possibilità di competere al massimo delle sue capacità negli eventi futuri. Il dolore all’anca, se non adeguatamente trattato, potrebbe infatti compromettere le prestazioni e prolungare i tempi di recupero.

Implicazioni sportive e obiettivi futuri

La rinuncia ai tornei di Gstaad e Kitzbuehel rappresenta indubbiamente un passo indietro nella programmazione estiva del campione. Berrettini, che in passato ha conquistato entrambi i titoli, non potrà difendere i punti in classifica ottenuti in queste competizioni. Questa assenza potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua posizione nel ranking mondiale, ma l’obiettivo primario rimane quello di presentarsi in piena forma e competitivo per la stagione americana, che include appuntamenti di grande rilievo.

Il focus è ora interamente rivolto a un ritorno sui campi da gioco negli Stati Uniti, dove le superfici dure del cemento richiederanno una preparazione fisica impeccabile.

L’aspirazione è quella di raggiungere la migliore condizione possibile per affrontare al meglio i tornei americani, puntando a risultati significativi che possano rilanciare la sua stagione e consolidare la sua posizione nel circuito ATP.

Precedenti e prospettive

Non è la prima volta che Matteo Berrettini si trova a dover rinunciare a difendere i suoi titoli a Gstaad e Kitzbuehel a causa di problemi fisici. Già nel 2025, il tennista aveva dovuto dare forfait per le medesime ragioni. In quell’occasione, il direttore del torneo di Kitzbuehel aveva espresso rammarico per la sua assenza, manifestando al contempo l’auspicio di rivederlo in campo in futuro, una volta recuperata la piena forma fisica.

Questi precedenti sottolineano l’importanza di una gestione cauta e ponderata degli infortuni per l’atleta. La priorità è il recupero completo e la prevenzione di ricadute, elementi essenziali per una carriera longeva e ricca di successi. La speranza è che questo periodo di riposo consenta a Berrettini di superare definitivamente il dolore all’anca e di tornare a competere ai massimi livelli, pronto a sfidare i migliori tennisti del mondo sui campi in cemento statunitensi.