Roma ospita fino al 19 luglio la quinta edizione dei Celebrity Games, una manifestazione estiva che trasforma il Parco del Colle Oppio in un villaggio dedicato alla pallacanestro, all’inclusione e alla partecipazione.

Un villaggio sportivo aperto a tutti

Due campi da basket sono stati allestiti nel parco: uno nell’area fitness e l’altro nell’area verde dietro la pista da skate. Il villaggio comprende anche un’area food, una postazione beverage, gazebo adibiti a spogliatoi, servizi igienici e spazi per accogliere pubblico e atleti. L’obiettivo principale è promuovere la pallacanestro in tutte le sue forme, facendo dello sport un efficace strumento di inclusione sociale, educazione, aggregazione e valorizzazione delle differenze.

Il nome “Celebrity Games”, al plurale, intende sottolineare che ogni persona, indipendentemente dall’età, dal livello tecnico o dalla propria condizione, può essere protagonista della manifestazione.

Programma ricco e inclusivo

Nel corso delle due settimane si susseguono tornei di basket 3x3, competizioni 5 contro 5, tornei maschili, femminili, misti e amatoriali, attività dedicate al Minibasket e iniziative rivolte a giovani, famiglie e appassionati. Particolare rilievo è dato allo sport inclusivo: sono previste competizioni di Baskin e Basket Special, tornei della Nazionale Basket Sordi, incontri di Basket in Carrozzina, per mettere in luce il valore dello sport come strumento di integrazione e abbattimento delle barriere.

Tra gli appuntamenti più significativi figurano il Torneo Istituzionale, con rappresentative della Nazionale del Parlamento, del Comune di Roma Capitale, della Regione Lazio e di Sport e Salute, oltre alla sfida Celebrity Games Roma vs Milano, tornei Over 40, semifinali e finali del torneo principale e la partita-evento Celebrity Game con artisti, ex atleti, personaggi dello spettacolo e ospiti del mondo dello sport.

Cultura e socialità nel cuore della città

Il programma è arricchito da eventi culturali dedicati alla pallacanestro: presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, listening party e momenti di confronto con protagonisti del panorama sportivo e culturale. Durante tutta la manifestazione è previsto un accompagnamento musicale di sottofondo a basso volume, mentre nelle serate conclusive del fine settimana e nella festa finale l’intrattenimento musicale si estende fino alle ore 2.00; negli altri giorni le attività terminano entro la mezzanotte.

Il Municipio I Roma Centro esprime orgoglio nell'ospitare la quinta edizione dei Celebrity Games in uno dei luoghi più rappresentativi del territorio. Il Parco del Colle Oppio si trasforma così, per due settimane, in uno spazio aperto alla partecipazione, all’inclusione e alla socialità, dove lo sport diventa strumento di incontro tra persone, generazioni e realtà diverse. L'evento è inoltre un esempio concreto di come cultura e sport possano dialogare e arricchirsi reciprocamente.

Sport, inclusione e intrattenimento: la filosofia dell'evento

La manifestazione, ideata e fondata dal cantante Carl Brave e da Baruzzo, conferma la sua vocazione a valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, inclusione sociale, condivisione e intrattenimento.

Dal 6 al 19 luglio, il Parco del Colle Oppio si trasforma in uno spazio aperto allo sport, all’incontro e all’intrattenimento per tutti, con tornei istituzionali, sfide tra team, attività inclusive come Special Basket, Basket in Carrozzina e Bask-In, oltre a momenti musicali serali e performance.