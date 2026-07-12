Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso con vibrante orgoglio il suo commento sulla straordinaria prestazione di Jannik Sinner a Wimbledon. La sua dichiarazione, “Sinner ci ha reso orgogliosi di essere italiani”, risuona come un tributo al trionfo dell’azzurro nel prestigioso torneo londinese. Questa vittoria ha scatenato un’ondata di entusiasmo e profonda ammirazione in ogni angolo del Paese, rafforzando il senso di appartenenza e identità sportiva nazionale.

Il contesto del trionfo e la dichiarazione del Coni

La sentita dichiarazione di Buonfiglio giunge in un periodo di eccezionale visibilità per il tennis italiano, catalizzata dal clamoroso successo di Jannik Sinner sull’iconica erba di Church Road.

Il presidente del Coni ha voluto enfaticamente rimarcare come l’impresa del giovane tennista altoatesino non sia stata solo una vittoria personale, ma un potente motivo di orgoglio per l’intera nazione, capace di rafforzare il senso di appartenenza e identità sportiva collettiva.

Il valore simbolico per lo sport italiano

Il riconoscimento espresso da Buonfiglio trascende il mero encomio, assumendo un profondo valore simbolico. Sinner, con la sua inequivocabile affermazione a Wimbledon, non ha soltanto confermato il suo immenso talento a livello internazionale, ma si è anche eretto a modello di eccellenza e determinazione per le nuove generazioni. Il presidente del Coni ha opportunamente evidenziato come questo straordinario successo abbia significativamente contribuito a consolidare e rafforzare l’immagine dello sport italiano su scala globale.

L'impatto del trionfo e il movimento tennistico italiano

In una prospettiva più ampia, la storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon si inserisce armoniosamente in una stagione già ricca di grandi risultati per il tennis italiano. Diversi altri protagonisti hanno infatti raggiunto traguardi significativi nei circuiti internazionali, testimoniando la vitalità e la crescita del settore. Il riconoscimento di Buonfiglio si somma a una lunga serie di attestati di stima e profondo apprezzamento tributati al giovane campione, il quale continua a essere un indiscutibile punto di riferimento e una fonte d'ispirazione per l'intero movimento tennistico nazionale.