Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina di storia del tennis, trionfando a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Nella finale disputata domenica 12 luglio 2026, il tennista italiano ha superato in quattro set il tedesco Alexander Zverev, consolidando così il suo primato nel ranking Atp e rafforzando la sua posizione di leader mondiale. Questa vittoria sull’erba londinese rappresenta il quinto titolo Slam della carriera per Sinner, che si conferma protagonista assoluto del circuito internazionale.

Il successo a Wimbledon ha permesso a Sinner di difendere i 2.000 punti conquistati nella passata edizione, portando il suo totale a 13.450 punti.

Già prima della finale, l’azzurro era certo di mantenere la vetta del ranking, ma il margine sul secondo posto è ora ancora più ampio. Alexander Zverev, grazie alla semifinale vinta contro Fery e al sorpasso su Carlos Alcaraz (fermo per infortunio al polso), si è posizionato a 8.480 punti, tornando al secondo posto mondiale. Il distacco tra Sinner e Zverev è ora di 4.970 punti, mentre Alcaraz, assente a Londra, rimane lontano dalla vetta.

Guadagni record e montepremi di Wimbledon

La vittoria a Wimbledon ha permesso a Sinner di incrementare significativamente anche i suoi guadagni. Prima della finale, il tennista italiano aveva già accumulato 3,4 milioni di euro nel torneo. Con il trionfo contro Zverev, il montepremi totale raggiunto a Wimbledon è salito a 4,8 milioni di euro.

Nel corso della stagione in corso, Sinner ha già incassato oltre 11 milioni di dollari in premi, mentre il totale della sua carriera supera i 69 milioni di dollari.

Il premio per il vincitore del torneo ammonta a 3.600.000 sterline, mentre il finalista riceve 1.800.000 sterline. Questi dati confermano l’importanza economica del torneo londinese e il valore della vittoria ottenuta da Sinner.

Il contesto della finale e il montepremi del torneo

La finale di Wimbledon 2026 ha visto Sinner difendere il titolo conquistato l’anno precedente, mentre Zverev ha disputato la sua prima finale sull’erba londinese, dopo il successo al Roland Garros. Il torneo di Wimbledon si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi e remunerativi del circuito.

Il montepremi per il solo singolare maschile prevede 3.600.000 sterline per il campione, 1.800.000 sterline per il finalista, 900.000 sterline per i semifinalisti e premi a scalare: 480.000 sterline per i quarti di finale, 300.000 sterline per gli ottavi, 185.000 sterline per il terzo turno, 126.000 sterline per il secondo turno e 80.000 sterline per il primo turno.

Il successo di Sinner a Wimbledon rafforza ulteriormente la sua posizione di riferimento nel tennis mondiale, sia dal punto di vista sportivo che economico, e segna un nuovo capitolo nella sua già straordinaria carriera.