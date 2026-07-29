Il primo ministro britannico Andy Burnham ha espresso una ferma condanna nei confronti del progetto della FIFA di aprire a investitori privati la gestione della Coppa del Mondo, definendo il torneo 'la più grande competizione sportiva globale' e ribadendo con forza che 'nessuno può metterla in vendita'. La posizione del premier laburista si inserisce in un dibattito acceso sulla privatizzazione del calcio mondiale, un tema che sta sollevando preoccupazioni a livello internazionale.

Burnham ha ulteriormente enfatizzato la sua posizione, dichiarando che 'il calcio non appartiene agli investitori' e che la Coppa del Mondo 'non è un prodotto' da immettere sul mercato.

Questa dichiarazione rafforza l'idea che l'integrità dello sport debba essere preservata da logiche puramente commerciali.

Il progetto FIFA e le reazioni

La decisa presa di posizione del premier laburista giunge in risposta al piano della FIFA di costituire una società controllata, denominata Ffe, con una quota di minoranza destinata a investitori privati. Tra questi, è stata menzionata la società americana Thrive Capital, collegata alla famiglia Kushner. Tale progetto ha già generato forti critiche non solo da parte del governo britannico, ma anche dalla UEFA, evidenziando una crescente opposizione internazionale.

Un precedente storico: la Superlega

La reazione di Burnham richiama alla memoria la ferma opposizione del suo predecessore, Boris Johnson, al controverso progetto della Superlega europea.

In entrambe le situazioni, la difesa della tradizione e dell'identità del calcio è stata posta al centro del dibattito politico, sottolineando l'importanza di proteggere i valori fondamentali dello sport da tentativi di stravolgimento.

I dettagli della proposta FIFA

La proposta della FIFA prevede la creazione di una società commerciale specifica, nella quale una quota del venti per cento sarebbe destinata a investitori privati. L'obiettivo di questa nuova entità sarebbe la gestione di importanti competizioni come la Coppa del Mondo e il Mondiale per club. La ferma posizione di Burnham si inserisce in un clima di crescente opposizione, con la UEFA che si prepara a convocare un'assemblea straordinaria per discutere e contrastare attivamente il piano.