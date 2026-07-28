I Boston Red Sox stanno valutando una mossa di mercato cruciale: l'acquisizione di Zach Neto dai Los Angeles Angels. La dirigenza è disposta a offrire giovani prospetti di valore per l'interbase, uno dei pochi talenti controllabili disponibili sul mercato.

Tre nomi chiave per il futuro della franchigia sono al centro delle trattative: Anthony Eyanson, Franklin Primera e Henry Godbout. Tuttavia, un limite invalicabile è stato posto: Franklin Arias, ventenne già in Triplo-A e tra i migliori prospetti attuali, è escluso da ogni scambio. La sua cessione è un "deal breaker" per Boston, sottolineando la sua permanenza non negoziabile.

I prospetti chiave in gioco

Anthony Eyanson, lanciatore destro ventunenne, è il secondo miglior prospetto dei Red Sox, con un'ERA di 1.13 nelle minor league. Il suo rendimento ha attratto gli Angels, che lo considerano fondamentale per l'accordo e un potenziale miglior prospetto di lancio, con impatto in Major League già dal prossimo anno.

Franklin Primera, giovane catcher diciannovenne, è molto richiesto dagli Angels, che cercano un ricambio dietro il piatto. La sua media battuta di .374 tra Rookie Ball e Singolo-A lo rende un obiettivo primario e risponde all'esigenza di un giovane catcher promettente.

Henry Godbout, seconda base e interbase, sebbene infortunato (frattura alla mano a giugno), ha avuto una stagione solida con una media di .277 e sette fuoricampo.

Nonostante l'infortunio, mantiene la sua posizione tra i migliori prospetti interni e il suo valore per gli Angels resta elevato.

Scenari e prospettive

La trattativa potrebbe includere anche altri giovani talenti come Enddy Azocar e Harold Rivas, ma l'obiettivo principale è assicurarsi almeno uno dei tre nomi chiave. I Red Sox, pur non volendo cedere Arias, sembrano pronti a sacrificare parte del proprio futuro per rafforzare il roster attuale e puntare ai playoff. La situazione rimane fluida, con la dirigenza determinata a trovare la combinazione ideale per persuadere gli Angels e portare Zach Neto a Boston. La posta in gioco è alta per il presente e il futuro della franchigia.