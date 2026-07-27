Il Canada ha conquistato la medaglia d'oro nella finale a squadre maschile di ginnastica artistica ai Giochi del Commonwealth 2026, svoltisi a Glasgow. L'Inghilterra ha ottenuto l'argento e l'Australia il bronzo, definendo un podio di alto livello.

Il Calendario della Competizione di Ginnastica Artistica

Le finali di ginnastica artistica dei Giochi del Commonwealth 2026 si sono tenute a Glasgow dal 24 al 28 luglio. La fase di qualificazione si è svolta tra il 24 e il 25 luglio, seguita dalla finale all-around il 26 luglio. Le finali per specialità hanno concluso la competizione il 27 e il 28 luglio.

La Finale a Squadre Maschile: Il Podio

Nella finale a squadre maschile, il Canada ha dominato, assicurandosi l'oro con un punteggio di 241,400. L'Inghilterra ha conquistato l'argento con 238,250 punti, mentre l'Australia ha ottenuto il bronzo con un totale di 235,650.

Il Bronzo Storico dell'Australia

Il bronzo dell'Australia nella finale a squadre maschile rappresenta un risultato storico, essendo la prima medaglia a squadre maschile ai Giochi del Commonwealth dal 2010. La squadra, composta da Jesse Moore, Benjamin Foster, Tru Hagens, James Hardy e Ritam Malik, ha mostrato una performance solida. Hardy, Moore e Malik hanno iniziato con routine efficaci agli anelli. Individualmente, James Hardy si è qualificato per la finale del volteggio (media di 13,775), e Jesse Moore ha ottenuto l'accesso alla finale delle parallele (13,500).