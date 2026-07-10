I Chicago Bulls si preparano ad affrontare la Summer League NBA di Las Vegas, un appuntamento fondamentale in programma dal 10 al 16 luglio. La squadra scenderà in campo per quattro partite che vedranno protagonisti alcuni dei giovani talenti più promettenti del panorama cestistico. Sarà l'occasione per i tifosi di seguire da vicino il debutto di Caleb Wilson, una delle scelte più attese del Draft, e di osservare l'evoluzione di altri atleti di spicco.

Il roster dei Bulls per la Summer League è composto da un gruppo eterogeneo di giocatori, tutti desiderosi di mettersi in mostra.

Tra i convocati figurano Donovan Atwell, Tobe Awaka, Charles Bediako, Keyshawn Bryant, Boo Buie, Kennedy Chandler, Noa Essengue, Houston Mallette, Grant Newell, Antonio Reeves, Jaylin Sellers, Dailyn Swain, Jalen Washington, Malik Williams e, naturalmente, Caleb Wilson. Questi atleti avranno l'opportunità di competere in un contesto di alto livello, con particolare attenzione rivolta a Wilson, chiamato a confermare le aspettative che lo circondano.

Il calendario delle partite e le modalità di visione

Il calendario completo dei Bulls prevede il debutto venerdì 10 luglio contro i Memphis Grizzlies alle 20:00 ET (Eastern Time), con trasmissione su Prime Video. Seguiranno le sfide contro gli Utah Jazz lunedì 13 luglio alle 21:00 ET su ESPN, contro i Washington Wizards martedì 14 luglio alle 20:00 ET, nuovamente su Prime Video, e infine contro i Los Angeles Lakers giovedì 16 luglio alle 18:00 ET, anch'esso su Prime Video.

Tutte le partite saranno disponibili anche tramite l'app ESPN e, per il pubblico locale, potrebbero essere trasmesse dal Chicago Sports Network.

La Summer League rappresenta un momento cruciale per valutare il potenziale dei giovani inseriti nel roster. L'attenzione sarà alta anche sui tre giocatori scelti tra i primi cinque del Draft, che si affronteranno in una serie di incontri di alto profilo durante il weekend inaugurale. Gli appassionati potranno seguire ogni incontro sia in streaming che in televisione, grazie alla copertura garantita dalle principali piattaforme sportive.

I nomi da seguire e il contesto della Summer League

La Summer League di Las Vegas è tradizionalmente il palcoscenico dove i nuovi talenti NBA possono mostrare le proprie qualità e cercare di guadagnarsi spazio nelle rispettive squadre.

Per i Chicago Bulls, l'attenzione sarà rivolta in particolare a Caleb Wilson, ma anche ad altri giovani come Antonio Reeves e Kennedy Chandler, considerati tra i più interessanti del gruppo. L'evento rappresenta inoltre un'occasione preziosa per gli allenatori di valutare le potenzialità dei giocatori in vista della stagione regolare e per i tifosi di scoprire i futuri protagonisti della franchigia.

La partecipazione dei Chicago Bulls alla Summer League si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cestistica. L'evento promette partite di alto livello tecnico e agonistico, mettendo in luce le abilità dei giovani atleti e fornendo indicazioni importanti sul futuro della squadra. L'entusiasmo è palpabile per questo torneo che segna l'inizio di un nuovo ciclo per molti giocatori.